Projet d’électrification des villages : Pape Mademba Bitèye pose un pas de plus pour l’accès universel à l’électricité d’ici 2025

Après que l’Etat du Sénégal a électrifié plus de 11 000 nouvelles localités depuis 2012, avec 30% de mix énergétique, dont l’objectif est de fournir à tous les citoyens et à toutes les entreprises une énergie fiable, en quantité, la Société nationale d’électricité (Senelec) a posé un nouveau pas important qui en droite ligne avec la vision du Président Macky Sall pour l’accès universel à l’électricité d’ici 2025. Il s’agit de l’inauguration d’un projet d’électrification au village de Keur Babacar Mbaye situé dans la commune de Fandène, région de Thiès.

La cérémonie a été présidée par le directeur général de ladite société, Pape Mademba Bitèye. Le financement de ce projet d’extension de l’électricité aux zones raccordées dans sa deuxième phase est estimé à 100 millions de dollars et il est rendu possible grâce à la société Weldy Lamont et au gouvernement Américain. «La position géographique ne peut plus être une discrimination pour accéder à l’électricité. L’électrification du village de Keur Babacar Mbaye montre que les inégalités ont été brisées pour permettre à tous les Sénégalais d’avoir les mêmes droits pour accéder à l’électricité».

D’après le directeur général de la Senelec, il s’agit du lancement des travaux du projet de Fourniture, Transport, Construction de lignes et Électrification de localités dans le cadre de l’accès universel à l’électricité avec Weldy Lamont. «C’est un projet qui s’inscrit dans l’approche globale pour l’atteinte de l’objectif du gouvernement à l’accès universel à l’électricité à l’horizon 2025», a-t-il dit.

A en croire, Papa Mademba Bitèye, plus de 2000 localités auront droit à l'électricité. «Ce projet, d'un coût global de 100 millions de dollars US et axé essentiellement sur l'électrification en milieu rural et péri-urbain, permettra à terme d'électrifier 150 localités péri-urbaines, 566 localités rurales par l'extension de réseau, 74 localités rurales par les systèmes solaires mini-grid, mais aussi de brancher 19 200 clients, télécommander 170 postes MT/BT»

