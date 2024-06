Protestation devant l’ambassade du Sénégal au Burkina : Les regrets du ministère des Affaires étrangères

Partager Facebook

Des manifestants burkinabè se sont rassemblés devant l’ambassade du Sénégal à Ouagadougou ce mardi, pour exprimer leur indignation face à la manifestation co-organisée le 21 juin 2024 à Dakar par Amnesty International et la Coalition Sénégalaise des défenseurs des droits humains (COSEDDH) pour le respect des libertés au Burkina Faso.

Dans un communiqué de presse parvenu à la rédaction, le ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères a exprimé son regret face à cette manifestation sans aucunement reprocher au Sénégal une quelconque forme d’ingérence. Dans une note, elle écrit : « Suite à la manifestation organisée par la Coalition Sénégalaise des Défenseurs des Droits Humains (COSEDDH) et Amnesty International, le 21 juin 2024 à Dakar, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabé de l’extérieur.

Ce jour, mardi 25 juin 2024, des manifestants de la Coordination Nationale des Associations de la Veille Citoyenne du Burkina Faso ont organisé un sit-in pacifique devant l’Ambassade du Sénégal au Burkina Faso en vue de remettre à l’Ambassadeur une copie de la lettre de protestation que son président Monsieur Djibril Sawadogo a adressée au Coordonnateur d’Amnesty International Burkina ».

Et Madame Yassine Fall d’ajouter : « Contrairement à des rumeurs qui circulent, ni le personnel diplomatique, ni les locaux de l’Ambassade n’ont fait l’objet d’une quelconque menace de même que les citoyens sénégalais résidant au Burkina Faso, qui continuent de vaquer à leurs occupations. Le gouvernement sénégalais, réaffirme sa solidarité et salue les efforts du gouvernement burkinabé dans sa lutte résolue contre le terrorisme et ses efforts pour la restauration de l’intégrité territoriale ».

Rappelons que cette manifestation s’inscrit selon la source dans la poursuite de la logique de manipulation des opinions, adoptée par Amnesty international depuis la publication de son pamphlet du 24 février 2024 fondé sur des allégations mensongères de violations de Droits humains au Burkina