PSG élimine Barça, Liverpool passe

Le Paris Saint-Germain sera au rendez-vous des quarts de finale de la Ligue des champions. Trois semaines après une démonstration au Camp Nou (4-1), le club de la capitale s’est contenté d’un nul au Parc des Princes contre le FC Barcelone (1-1), mercredi soir en huitième de finale retour, porté par un grand Keylor Navas.

L’essentiel a été préservé au bout d’un second acte très difficile. Flamboyant à l’aller au Camp Nou (4-1), le Paris Saint-Germain a peiné mercredi soir contre le FC Barcelone en huitième de finale retour de la Ligue des champions (1-1), au Parc des Princes, un résultat évidemment suffisant pour accéder aux quarts de finale. Face à des Blaugrana désormais présidés par Joan Laporta et décidés à montrer un tout autre visage, les joueurs de Mauricio Pochettino ouvrent la marque sur un penalty transformé par Kylian Mbappé (31e), à la suite d’un contact de Clément Lenglet sur Mauro Icardi qui ne manquera pas de faire débat. Dominé de bout en bout, le finaliste de la dernière édition concède logiquement l’égalisation sur un bijou de Lionel Messi, venu tromper Keylor Navas d’une somptueuse frappe du gauche de l’extérieur de la surface (37e). Le gardien costaricain se montre encore déterminant en repoussant un penalty de l’attaquant argentin avant la pause (45e), le tournant de la rencontre, l’ancien Madrilène signant huit arrêts en première période. Guère plus transcendants après la pause, les Parisiens auront su résister aux assauts répétés des hommes de Ronald Koeman.

Bis repetita pour Salah et Mané

Dans le même temps, Liverpool se qualifie également pour les quarts de finale aux dépens du RB Leipzig. Après un succès 2-0 à l’aller, le club anglais l’a emporté sur le même score au retour grâce à Mohamed Salah (70e) et Sadio Mané (74e), déjà buteurs il y a trois semaines, dans une rencontre de nouveau délocalisée à Budapest. Distancés de la course au titre de champion d’Angleterre, les Reds de Jürgen Klopp gardent pour le moment la flamme sur la scène européenne. Le Paris Saint-Germain et Liverpool rejoignent au prochain tour le FC Porto et le Borussia Dortmund. –