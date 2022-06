Que va faire Macky en Russie et en Ukraine?

Macky Sall revêt son costume de président de l’Union Africaine et va séjourner en Ukraine et en Russie pour y mener une mission de médiation. Le chef de l’Etat sénégalais sera l’hôte de Vladimir Poutine ce vendredi 3 juin. Puis il se rendra en Ukraine où il va rencontrer le Président Volodymyr Zelensky.

« L’UA m’a donné mandat pour demander l’arrêt des hostilités, ainsi que la possibilité de laisser l’Ukraine et la Russie exporter les céréales et les matières premières dont le monde a besoin. Après deux années de pandémie de Covid-19, la situation devient intenable », avait-il affirmé le 30 mai dernier. Sa visite intervient après que le président ukrainien a émis le souhait de discuter avec l’Afrique. Président en exercice de l’Union Africaine, le Président sénégalais s’emploie à peser diplomatiquement dans le conflit qui oppose Kiev et Moscou.

Macky Sall est en tout cas bien décidé à porter la voix du continent dans cette guerre. Une tâche délicate alors que le continent est divisé sur la position à adopter. Par contre, la posture de l’Afrique, selon le Président de l’UA, restera la même. Macky Sall renseigne qu’il va mener une mission de médiation. Durant son séjour en Europe de l’Est, Macky Sall sera accompagné de Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l’organisation panafricaine. Le 9 mars 2022, le chef de l’État sénégalais avait ainsi échangé « à son initiative » avec son homologue russe Vladimir Poutine « pour solliciter un cessez-le-feu durable en Ukraine ».