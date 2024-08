Question Palestinienne: Juan Branco interpelle l’Etat du Sénégal

Partager Facebook

Dans une déclaration, l’avocat et activiste français Juan Branco a exhorté le Sénégal à prendre position sur la scène internationale, notamment en s’associant aux procédures devant la Cour pénale internationale (CPI) et la Cour internationale de justice (CIJ) concernant la Palestine. Il a déclaré que « le Sénégal devrait se joindre aux procédures devant la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice concernant la Palestine », mettant en avant le lien historique entre les deux peuples.

Lors de sa conférence de presse tenue à Dakar en juillet 2023, Branco avait déjà évoqué la situation des enfants de Gaza, qu’il considérait comme « les alliés naturels de tous ceux qui, des Gilets Jaunes à la jeunesse de Dakar, luttaient pour défendre leur souveraineté ».

Ces propos, énoncés à un moment où les violences en Palestine se faisaient de plus en plus intenses, visaient à rappeler l’importance de la solidarité internationale. Il a ajouté que « les drames qui ont suivi appellent à l’action et à la libération », évoquant que « la solidarité internationale qui s’est portée au chevet des victimes de la répression sénégalaise ne peut ni ne doit être oubliée ».

Juan Branco a également interpellé la diplomatie sénégalaise, insistant sur l’importance de son rôle dans les enjeux internationaux actuels. Selon lui, « la réputation de ses femmes et hommes de droit les précède », et « l’engagement de son peuple pour ses frères a toujours été reconnu ». Il appelle à une « purge nécessaire de l’appareil judiciaire, première étape de la restauration de la légitimité de l’État et de ses institutions ». Pour l’avocat, cette réforme est une condition essentielle pour permettre le renouveau d’une diplomatie sénégalaise qu’il estime encore « enserrée dans les carcans des régimes précédents. »

Enfin, Juan Branco a réaffirmé son soutien à tous ceux qui s’engageront dans cette entreprise de rénovation, précisant qu’il se tiendra « aux côtés de tous ceux qui s’engageront afin de la rénover, et en particulier, seconder ce peuple dans sa quête de liberté ».