Ramadan à Louga: La chaleur dope le prix du sachet de glace

Dans la capitale du Ndiambour, l’eau fraîche est la boisson la plus prisée à l’heure de la rupture. Cela est accentué par la forte canicule qui y règne, 40° à l’ombre, en cette période de Ramadan. Conséquence, le prix de la glace a augmenté, surtout dans les zones rurales.

Chaque matin, plusieurs charrettes envahissent la ville de Louga à la recherche de la glace à eau pour la revendre dans certains villages environnants. «Depuis le début du mois de Ramadan, je viens collecter de la glace, des centaines de sachets, pour la revendre dans certaines localités. J’achète l’unité entre 75 et 100 Francs Cfa et je la revends entre 125 et 150 francs», explique Doudou Diop. Celui-ci vient de Niomré, un village situé à une dizaine de kilomètres de la capitale du Ndiambour.

A Sakal, la dame Fatou Sarr a ses abonnés. Elle met chaque jour plus de 40 sachets de glace dans ses deux congélateurs. «Depuis toujours, je vends l’unité à 100 Fcfa, je n’augmente pas, mais je sais que ceux qui viennent ici une fois chez eux ajoutent quelques francs sur le prix pour avoir du bénéfice», confie-t-elle. Elle est vendeuse de poissons. C’est le même scénario d’achat et de vente de glace à cité Wattel, un quartier de la commune de Louga. Ici, même les motos Jakarta s’invitent dans l’activité. Avec un sac rempli de sachets de glace à eau sur sa moto, Papa Fall confie : « C’est un business qui marche bien, je gagne chaque jour plus de 2500 Fcfa. J’achète le sachet à 100 Fcfa à Louga et je le revends entre 125 et 200 FCfa, selon les villages. »

Une vendeuse de poissons, Mously Ndiaye, abonde dans le même sens. « Peu de maisons disposent de congélateur dans notre village, c’est pourquoi il y a une légère hausse du prix de la glace. Avant le Ramadan, elle coûtait 75 Fcfa actuellement, nous l’achetons à 125 ou 150 Fcfa. Il faut aussi se lever à temps pour faire la commande parce que la demande est supérieure à l’offre», précise la vendeuse de poisson. A Keur Serigne Louga, quartier le plus peuplé de Louga, la hausse du prix de vente de la glace était plus accentuée les années précédentes.

En effet, selon Sokhna Sylla, presque toutes les maisons disposent d’un congélateur et tout le monde est commerçant de glace en cette période de Ramadan. Quant à Mame Fatou, elle développe une petite entreprise. «J’ai quatre congélateurs que je remplis au quotidien et chaque soir, je sillonne, à l’aide d’un tricycle que conduit mon fils, les quartiers périphériques et les villages qui sont éloignés pour écouler des centaines de sachets. Le prix varie entre 100 et 200 Fcfa sans compter les jus et autres. Je gagne entre 7000 et 15000 Fcfa par jour et c’est avec ça que je fais fonctionner ma maison », confie-elle.

Sidy THIAM