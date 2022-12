Rapport Cour des comptes : Guy Marius Sagna et Mimi Touré “convoquent” Amadou Ba

La justice doit se saisir des recommandations de la Cour des comptes sur la gestion des fonds destinés au Covid. C’est la demande faite par Abass Fall, hier, mais aussi ceci est une demande de Guy Marius Sagna et Mimi Touré. Le député de Yewwi Askan Wi annonce, de toute façon, que leur groupe travaille à mener des actions parlementaires pour faire la lumière dans cette affaire.

L’Assemblée nationale ne va pas chômer. C’est ce qu’ a révélé l’honorable député Abass Fall de YAW. En effet, après la Déclaration de politique générale et la motion de censure rejetée, l’opposition veut se pencher sur le rapport de la Cour des comptes qui a noté des irrégularités dans la gestion des fonds du Force covid-19.

Le Premier ministre bientôt de retour à l’Assemblée nationale ? C’est ce que souhaitent Guy Marius Sagna et Aminata Touré. Après la publication du Rapport de la Cour des Comptes, les deux parlementaires ont déposé sur la table du Président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop « une question d’actualité, conformément aux articles 92 et 94 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale”. Amadou Ba et son gouvernement sont appelés à s’exprimer sur “le rapport N°CC/CABF/B de la Cour des comptes sur le contrôle de la gestion du fond de riposte et de solidarité contres les effets de la COVID 19 (force COVID) gestion 2020 et 2021”, lit-on dans une correspondance cosignée par l’activiste et l’ancienne Première ministre.

Le gouvernement devra donc se présenter dans la semaine en attendant que la conférence des présidents statue et définit la date de la plénière.