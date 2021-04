Real-Barça : un tournant en Liga, le possible dernier de Messi

Avant d’affronter le Real Madrid samedi, l’entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, dit avoir besoin «du meilleur Messi» . Meilleur buteur de l’histoire des Clasicos, l’Argentin sera le facteur X dans ce match très important pour le titre. Il lui faudra pour cela mettre fin à sa disette face aux Merengue.

Samedi soir (21h), la planète football s’arrêtera de tourner pendant un peu plus d’une heure et demie. Sans faire offense à Montpellier et Marseille, qui s’affronteront en même temps en France, la plupart des amoureux du ballon rond auront le regard tourné vers l’Espagne pour observer le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone.

Tout d’abord parce que ce grand rendez-vous entre les Merengue et les Blaugrana est l’un des plus attendus chaque année. Mais aussi parce que ce dernier Clasico de la saison sera très important dans la course au titre en Liga. Un succès permettrait aux Barcelonais, actuellement 2es à une unité de l’Atletico Madrid, de compter cinq points d’avance sur les Madrilènes qui, eux, peuvent repasser devant leur adversaire en cas de victoire, à huit journées de la fin.

Koeman, lui, pourra compter sur Lionel Messi. L’Argentin sera l’attraction principale de ce Clasico, puisque ce pourrait être son dernier. En fin de contrat en juin, l’attaquant barcelonais n’a toujours pas prolongé et pourrait partir libre à l’issue de la saison. «J’espère que ça ne sera pas son dernier Clasico et qu’il va rester à Barcelone. Il est bien ici et c’est bien aussi pour la Liga, on sait quel joueur il est» , a lancé Zidane. En Espagne, la tendance est plutôt à une prolongation depuis l’élection de Joan Laporta à la présidence du Barça, mais le suspense demeure puisque La Pulga continue de maintenir le suspense. Le Paris Saint-Germain et Manchester City restent à l’affût pour sauter sur l’occasion si l’opportunité de recruter Messi libre se présentait dans trois mois.

Dernier Clasico ou pas, Messi cherchera à briller sur la pelouse du Santiago Bernabeu. L’Argentin se sait très attendu par son équipe. «J’espère qu’il sera décisif demain, parce qu’on a besoin du meilleur Messi, on a besoin du meilleur Barça pour gagner. Il faudra tout faire parfaitement bien, l’attaque, les mouvements, notre jeu de passes, et pour cela, on a besoin de Leo» , a insisté Koeman. Avec 26 buts en 44 confrontations, Messi est le meilleur buteur des Clasicos, devant Alfredo Di Stefano et Cristiano Ronaldo (18 buts). Mais ces dernières années, le natif de Rosario a plus de mal face au Real. Son dernier but contre les Madrilènes remonte au 6 mai 2018, soit six Clasicos toutes compétitions confondues sans marquer. La disette prendra-t-elle fin ce samedi ?