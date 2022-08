Real Madrid : Casemiro explique son départ inattendu à Manchester United

Lors d’un acte institutionnel organisé pour rendre hommage à Casemiro, le Brésilien a fait ses adieux au Real Madrid et a expliqué les raisons de son départ.

C’est la fin d’une ère du côté de Madrid. Dans les prochaines heures, Casemiro mettra fin à son aventure merengue et deviendra officiellement joueur de Manchester United. Il quittera donc le club avec 5 Ligues des Champions au compteur, entre autres, et mettra fin à ce superbe trio de l’entrejeu qu’il formait avec Luka Modric et Toni Kroos, qui lui avaient fait de jolis adieux. Ce lundi matin, au cours d’une conférence de presse émouvante organisée à Valdebebas, le centre d’entraînement du club, le Brésilien a fait ses adieux.

Après un long discours de Florentino Pérez, le milieu de terrain de 30 ans a ainsi pris la parole, en larmes. « Je n’arrive pas à parler. Quand ma femme et moi sommes arrivés ici, je ne connaissais personne. On allait dans un nouveau pays, dans un club où personne ne nous connaissait. Et nous avons construit notre vie ici. Notre famille. Je rêvais de jouer ici quand j’ai quitté São Paulo, je savais que je voulais jouer pour l’équipe première. D’abord, j’ai dû jouer avec le Castilla. Ce fut très beau parce que j’ai pu apprendre les valeurs de la maison, c’est ce qu’il y a de mieux dans ce club. Le centre de formation, c’est l’avenir », a d’abord lancé Casemiro.

Puis, il a répondu aux questions des journalistes, qui voulaient logiquement savoir pourquoi il a décidé de partir. « Quand tu prends une décision comme ça, c’est difficile. Après la finale de la Ligue des Champions, j’ai parlé avec mon agent et je lui ai dit que je sentais que mon cycle prenait fin. Je suis honnête avec tout le monde, je l’ai pensé. Il m’a dit de partir en vacances et d’être plus tranquille, de me vider la tête. Mais au retour, la sensation était la même. Mais j’ai la sensation d’être le plus heureux du monde, j’ai fait mes devoirs, j’ai complété ma mission », a ainsi expliqué le Brésilien.