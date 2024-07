Real Madrid: Un demi million de billets vendus pour la cérémonie de présentation de Mbappé

Partager Facebook

Une journée historique ! Après des années à se tourner autour, le Real Madrid et Kylian Mbappé ont finalement scellé leur union, et de quelle manière. L’annonce du transfert ayant été faite au début du mois de juin, les Merengue et le Français n’avaient pas pu trouver un créneau pour réaliser leur mariage, décalant finalement cela au mardi 16 juillet.

Dans un stade Santiago Bernabeu flambant neuf et plein à craquer, le capitaine de l’équipe de France a enfin pu saluer ses nouveaux supporters.

Une cérémonie XXL qui ressemblait à celle en l’honneur de Cristiano Ronaldo en 2009. Ce mardi, ils étaient plus de 80 000 à se presser dans les tribunes, mais ils auraient pu être bien plus nombreux. Comme le dévoile le quotidien AS, la Maison Blanche a reçu plus de 500 000 demandes de tickets pour assister à cette présentation, soit six fois la capacité de l’enceinte.

Pour rappel, les socios étaient prioritaires et la place était gratuite, mais certains ont profité de l’engouement pour la revendre à prix d’or. En attendant qu’il dispute son premier match avec les Madrilènes, l’effet Mbappé se fait déjà ressentir en Espagne.