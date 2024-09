Reboisement: Le Rotary Club plante 100 arbres à Guédiawaye

Partager Facebook

Dans le cadre de la protection de l’environnement, Rotary Club a tenu une journée de reboisement à Guediawaye. Ainsi, 100 arbres ont été plantés entre croisement Canada et Cheikh Bethio.

Pour offrir un beau paysage dans la banlieue, Rotary Club s’investit dans la plantation d’arbres par une journée de reboisement. Selon Amadou Sow, responsable commission Action de Rotary Club Dakar millénium, cette journée s’inscrit dans le cadre de l’adaptation climatique. » Le reboisement permet de protéger les populations de la hausse des températures grâce à la plantation des arbres source de vie. Les arbres sont une grande richesse pour la santé et de bien-être en plus du beau paysage. Il améliore la qualité de l’air et rendent le milieu de vie plus saint et plus convivial », dit-il.

Et de poursuivre : »C’est pourquoi, nous sommes venus ici pour lutter contre le changement climatique. Nous avons choisi l’arbre Cordia car ce sont des arbres beaucoup plus résistants et adaptés au sol de Guediawaye ». Pour le suivi, un montant a été dégagé pour l’arrosage chaque semaine en collaboration avec les agents des eaux et forêts et la direction des paysagers pour une durée de six mois. « Cet axe est très fréquenté pour ceux qui vont à Malika ou Pikine », fait-il savoir.

Pour le président du club Rotary Dakar millénium, Pierre Albert Diatta, au niveau de leur organisation, il y’a des actions stratégiques dont la vie de l’arbre. « Dans ce monde, l’arbre représente une chose hyper importante. Chacun doit y penser pour redonner une vie. C’est pourquoi, nous sommes venus pour planter 100 arbres » explique-t-il. De son avis, la banlieue regroupe tout avec des populations démunies. « Nous avons un impact par rapport à cette population pour les venir en aide pas seulement à planter un arbre mais aussi de les soutenir dans le cadre de la santé, de la paix dans le monde », plaide-t-il.

Il rappelle que le Rotary est une famille qui ne se limite pas au Sénégal. » C’est environ 1,400 million membres dans plus de 200 pays. Notre commission relation publique va sensibiliser la population sur l’importance de l’arbre », laisse-t-il entendre.

Ngoya NDIAYE