Recrudescence des accidents : L’ANAES sensibilise les chauffeurs et offre du matériel de signalisation

Dans le but de lutter contre les accidents de la route, une délégation de l’Association nationale des auto-écoles du Sénégal (ANAES), en relation avec la Direction régionale des Transports terrestres de Thiès a effectué une visite à la gare routière de Mbour le week-end passé. Une manière de sensibiliser les chauffeurs et les acteurs du transports sur les risques de la route.

Dans le cadre de la sensibilisation des chauffeurs face la recrudescence des accidents de la circulation, la Direction régionale des Transports terrestres de Thiès a effectué une visite à la gare routière de Mbour le week-end passé.

A ces fins, un lot de gilets, des triangles de pré-signalisation, des casquettes et des extincteurs ont été remis aux chauffeurs professionnels de la gare routière de Mbour.

Le président de l’ANAES Baïdy Ndiaye, s’est réjoui de la présence des chauffeurs venus les rencontrer. D’ailleurs, il a invité ces derniers à plus de prudence sur les routes et au respect du Code de la route. A cet effet, Cheikh Sarr, le responsable régional de l’ANAES de son coté a emboîté le pas, pour demander aux professionnels de faire preuve de discipline dans leur exercice quotidien. Si le vice-président de la gare routière de Mbour a déploré l’état des routes et de certaines pistes en cette période hivernale, pouvant causer des accidents.

Des chauffeurs sont formels, pour demander à leurs pairs de respecter les signalisations horizontale et verticale le long des routes, mais aussi d’avoir à l’esprit qu’être chauffeur, c’est exercer un métier. Or, tout métier s’apprend et exige le respect de ses règles et de la discipline. Selon eux, les feux de signalisation sur l’intersection Cheikh Ahmadou et Médoune méritent d’être réparés, après une non-fonctionnalité de près d’une vingtaine d’années.