Réfection de la mosquée de Diarrere: La population renouvelle leur confiance à Thérèse

Les responsables de la mouvance présidentielle sont dans une courbe ascendante c’est derniers jours avec des actions sociales. En tout cas c’est ce qui se constate chez la population de Diarrere, une communauté rurale qui fait partie de l’arrondissement de Tattaguine, du département de Fatick et de la région de Fatick dont Thérèse Faye Diouf est le Maire.

L’Administratrice Générale du FONGIP vient de marquer un grand point dans l’esprit de la population de Diarrere après plusieurs actions qu’elle a entamé dans le but de mettre sa population dans les meilleurs conditions.

En plus d’avoir débloquer une grande enveloppe pour venir à la trousse des familles nécessiteux de cette localité, en plus des actes envers les Imams et responsables politiques de la commune, Thérèse Faye Diouf a entièrement réfectionné la grande mosquée de Diarrere en cette veille de fête de Tabaski. Une action très bien accueillie par la population qui ne cessait de faire des témoignages sur les œuvres de l’édile de cette localité.

Depuis son accession à la mairie, la population affirme que l’actuelle administratrice Générale du FONGIP est toujours imprégnée dans le développement de Diarrere car elle s’active dans tous les domaines que ça soit dans le social, la culture, l’éducation mais aussi religieux.

Sur sa page Facebook, Thérèse Faye Diouf se dit être touchée par ces témoignages de la population de Diarrere qui renouvellement leurs soutiens auprès de sa modeste personne.