Réhabilitation du marché aux poissons de Soumbédioune: 100 places de tabliers prêtes à être utilisée

Les nouvelles infrastructures du marché aux poissons de Soumbédioune ont été inaugurée, hier en présence du maire de la commune de Gueule Tapée-Fass-Colobane et de son partenaire financier UNCDF. C’est 100 places de tablier mis à la disposition des femmes qui sont prêt à être utilisée. La deuxième phase est attendue et les fonds sont en train d’être mobilisés a laissé entendre le maire dans la suite logique du projet dont le but est pour le développement économique local et l’autonomisation des femmes.

Avec le soutien de la commune, le programme IncluCity du FENU (Fonds d’équipement des Nations unies) qui s’efforce de réduire la pauvreté et les vulnérabilités des femmes et des populations marginalisées dans les villes, grâce à un financement urbain inclusif et au renforcement des capacités. À en croire le maire de la commune de Gueule Tapée-Fass-Colobane, cette initiative a pour objectif d’offrir un environnement de travail de meilleure qualité aux femmes, d’augmenter leurs revenus et d’attirer davantage de clients. » Les femmes commençaient à travailler à 18 h pour descendre à 21 h, cela veut dire qu’elles avaient 4 heures de temps seulement de travail. Nous quand nous sommes arrivés nous nous sommes dit qu’il faut créer des conditions pour que ces femmes puissent travailler le matin et le soir pour augmenter leur revenu afin qu’elles puissent subvenir à leurs besoins. Pour l’atteinte des objectifs de développement durable. Nous l’avons avec des partenaires techniques et financier tel que l’UNCDF qui nous a accompagné dans ce projet-là, et nous avons mis en place pour le moment 100 places de tablier pour que les femmes puissent travailler à leur convenance. » a le signifié Abdou Aziz Paye, le maire gueule tapée face-colobane co-financier du projet qui selon lui n’est qu’à sa première phase et que la deuxième suivra par ce que les ressources son en train d’être mobilisé avec les partenaires pour la suite du projet. » Nous avons injecté presque 100 millions et poussières dans cette première phase.

En co-financement avec le partenaire technique. Il avait déjà introduit 90.000 dollars et la mairie a emmené le complément en donnant aussi le terrain qui coûte aujourd’hui 1 milliard de francs CFA. La seconde phase à venir nous permettra de trouver une salle de détente pour les femmes afin qu’elle puisse se reposer quand elles seront fatiguées et faire dormir leurs enfants aussi. Nous avons aussi prévu de mettre en place des toilettes séparés pour les hommes et pour les femmes. Nous avons aussi prévu de mettre une chambre frigorifique pour conserver les produits de mer, mettre en place des box pour les pêcheurs afin qu’ils aient des lieux indiqués pour mettre leurs affaires » a expliqué le Maire de Gueule Tapè Fass-Colobane dans la suite des réalisations du projet.

À ce propos, le maire soutient que tous les efforts possibles sont fournis pour que le montant qu’il faut soit réunis pour l’aboutissement de ce projet qui leur tient à cœur. « 500 millions mais je suis à peu près à 250 millions et je progresse mais si je peux atteindre le milliard j’irai le chercher par ce que je suis en partenariat avec tout système des nations unies je fais mes plaidoyers. La rallonge que j’ai eue ici, le plaidoyer, je l’ai fait au Kenya lors d’un séminaire international ».

Rosita Mendy