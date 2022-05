Remaniement : la liste complète des ministres du nouveau gouvernement

La ministre du travail, Elisabeth Borne, nommée première ministre par Emmanuel Macron, vient d’annoncer la liste de son gouvernement. Des entrées sont notées.

Ministre de l’Economie et de la Souveraineté numérique: Bruno Le Maire

Ministre de la Planification écologique territoriale : Amélie de Montchalin

Ministre de la Transition énergétique : Agnès Pannier-Runacher

Ministre de l’Intérieur : Gérald Darmanin

Ministre des Affaires étrangères : Catherine Colonna

Ministre de l’Education nationale : Pap Ndiaye

Ministre du Budget : Gabriel Attal

Ministre de la Justice, garde des Sceaux : Eric Dupont-Moretti

Ministre de l’Agriculture : Marc Fesneau

Ministre de la Santé : Brigitte Bourguignon

Ministre des Affaires européennes : Clément Beaune

Ministre de la Culture : Rima Abdul Malak

Ministre de la Fonction publique : Stanislas Guérini

Ministre des Armées : Sébastien Lecornu

Ministre du Travail : Olivier Dussopt

Ministre des solidarités : Damien Abad

Ministre des outre-mers : Yaël Braun-Pivet

Porte-parole du gouvernement : Olivia Grégoire

Ministre délégué au Parlement : Olivier Véran

Ministre de la recherche, de l’enseignement supérieur et de l’innovation : Sylvie Retailleau

Ministre des Sports et des Jeux olympiques : Amélie Oudéa-Castéra

Ministre délégué au commerce extérieur : Franck Riester

Ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes : Isabelle Rome

Ministre délégué en charge des collectivités territoriales : Christophe Béchu