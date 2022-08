Remaniement : les faucons reprennent service

Dès son retour de Bamako (Mali), de Ndjamena (Tchad) et de Libreville (Gabon), le président Macky Sall va certainement former un nouveau gouvernement de survie politique ou économique.

Un solide attelage gouvernemental suite à la déroute de l’actuelle équipe lors des élections législatives de 2022. En effet, le Président Macky Sall va se débarrasser de ses tonneaux vides et autres wagons de ferraille qui ne font qu’alourdir sa locomotive à destination de 2024.

Cet inéluctable remaniement en profondeur a poussé les faucons du Palais à reprendre du service. Pour preuve depuis une semaine, des hauts responsables politiques de l’Apr et autres brillants technocrates comme Amadou Ba, Amadou Hott, Mouhamadou Makhtar Cissé, Oumar Youm, Aly Ngouille etc. font l’objet d’attaques dans certains journaux, sites en ligne, blogues et autres forums de réseaux sociaux.

Des attaques gratuites pour torpiller le retour de ces poids lourds à des postes clefs dans le gouvernement. « Le Témoin » a appris que derrière ces fausses informations et attaques gratuites se cachent la main invisible d’un ancien ministre de Me Abdoulaye Wade et ex-directeur d’une société nationale.

Devenu un piètre transhumant de la 25e heure aux cotés du président Macky Sall, l’homme à force de manœuvrer a fini par s’inviter dans le cercle restreint des faucons du Palais. Cet affairiste se disant un grand « leveur » de fonds fait tout pour retarder ou torpiller la formation d’un nouveau gouvernement pour que ses affaires personnelles ne soient pas menacées. Peine perdue car il a été démasqué !