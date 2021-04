Remaniement: Négociation secrète entre Macky Sall et Mimi Touré

Depuis l’appel à l’apaisement dans le pays suites aux séries de manifestations, l’apaisement est également au Palais surtout dans les relations entre le Président de la République Macky Sall et celle surnommée la « Dame de fer » Aminata Touré qui avait surement mal vécu son éviction de son poste de Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Un poste qui est maintenant sous la tutelle d’Idrissa Seck.

Depuis son limogeage du CESE, Mimi Touré a commencé par regrouper ses partisans et à se mettre en ordre de bataille. Elle s’est même prononcée sur la question du troisième mandat, en rappelant au Président de la République Macky Sall certaines de ses déclarations en arrière. Formée à l’école du communisme, Mimi Touré reste une redoutable politicienne qui ne se laisse jamais abattre. Le Palais de la République a même tenté de la freiner en envoyant l’Inspection générale d’Etat (IGE) fouiner sa gestion à la tête du CESE.

Mais au moment où l’on parle, Macky Sall par tous les moyens à dompter la lionne qui est un facteur de blocage pour lui. Selon Xibaru, des négociations secrètes sont en train de se dérouler entre le Président de la République Macky Sall et Aminata Touré. Le cas Mimi Touré est sur le point d’être résolu. Et Mimi Touré pourrait même rejoindre le cercle restreint du Président de la République Macky Sall au prochain remaniement. Ce qui serait une victoire pour la « Dame de fer » devenue à un certain moment une épine aux pieds du Président de la République Macky Sall.

L’on peut considérer qu’après les retours annoncés de Amadou Ba et de Aly Ngouille Ndiaye, que le cas Mimi Touré se retrouve sur la table du « Deal ». La « Dame » de fer n’a pas totalement dit Oui, pas totalement non aussi. Elle serait actuellement en train de peser le pour et le contre.