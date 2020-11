Remaniement: Serigne Khassim Mbacké félicite Macky, encourage les “recalés” et tance l’opposition radicale

Serigne Khassim Mbacké apprécie positivement la mise sur pied du tout nouveau gouvernement. Dans une sortie médiatique, le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul, félicite et encourage le Président de la République Macky Sall pour la clarté des choix opérés :” Nous pouvons dire sans risque de nous tromper que ce remaniement ministériel était plus qu’ opportun.Il obéit à un souci de mieux satisfaire les préoccupations des citoyens sénégalais. Sur ce, nous félicitons et encourageons le Président Macky à œuvrer davantage pour l’émergence socio-économique de notre cher pays”, tonne le jeune guide religieux Mbacké-Mbacké qui, de lancer à l’endroit des membres de la nouvelle équipe :” Nous demandons aux nouveaux ministres de se mettre vite au travail car les défis sont nombreux. Aux non-reconduits , nous les invitons de rester séreins. Ils ont tous servi la République et le Président Macky avec dévouement et fierté et ils peuvent être utiles, ailleurs”.

Et Serigne Khassim Mbacké ,de lancer des piques à Sonko et Cie:”Certains membres de l’opposition n’aiment pas le Sénégal.Ousmane Sonko , Barthélémy Dias et l’activiste Guy Marius Sagna ne travaillent que pour leur propre salut.Ils sont dans de basses manœuvres pour tromper la vigilance des sénégalais. Mais, le peuple les a découverts à temps”.