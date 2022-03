À la suite du rappel à Dieu ce mercredi 23 février 2022 de leur sœur et tante, Aissatou Dady Wane, magistrate à la retraite, les familles WANE, LY, DIA, KANE, SECK et DIOP remercient toutes les personnes qui ont compati à leur douleur et prient pour le repos éternel de son âme.

Famille WANE

Sicap Rue 10, Villa n°1000