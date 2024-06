Renégociation des contrats pétroliers au Sénégal: Pr Samuel Patrice Badji donne la recette

Partager Facebook

Il est fort possible que les contrats pétroliers puissent être renégocié. Une information qui semblent faire le bonheur de plusieurs autorités sénégalaises. Dans un entretien accordé à nos confrères de Sud Quotidien, Pr Patrice Samuel Aristide Badji, agrégé des facultés de droit, Fsjp-Ucad est d’avis que cela est bel et bien possible

Le Sénégal qui va faire partie des pays producteurs de pétroles et de gaz dans les années à venir. Une chose qui pourra propulsé l’économie du du Sénégal mais Pr Patrice Samuel Aristide Badji , ceci est bel et bien possible. Selon lui, elle pourra se faire à condition qu’il ait l’acceptation du principe de renégociation par les compagnies pétrolières et gazières ainsi que l’existence, dans le contrat de partage de production, d’une clause de renégociation.

« La renégociation des contrats est possible à plusieurs conditions telles que l’acceptation du principe de renégociation par les compagnies pétrolières et gazières ; l’existence, dans le contrat de partage de production, d’une clause de renégociation », a-t-il-livré.

Et de poursuivre: « Or, il ne semble pas qu’en l’état actuel des choses, nous soyons dans de pareilles hypothèses. Il faudra donc que les nouvelles autorités éclaircissent la lanterne des Sénégalais sur les raisons, les points à renégocier. Ceci étant précisé, faisons remarquer que l’insertion dans les contrats de clause de stabilisation rend ardue la tâche des autorités précitées »