Rentrée des classes : Anne s’engage pour la consolidation des résultats scolaires

Le nouveau ministre de l’Education a présidé, ce matin, le séminaire de rentrée des classes sur le thème : « Management des établissements d’enseignement et amélioration des performances scolaires : quelles stratégies ? ».

Pour l’année scolaire 2022/2023, Cheikh Oumar Anne s’est engagé pour la consolidation voire l’amélioration des résultats scolaires demeure donc un défi qu’il nous appartient à tous de relever dans la solidarité, l’abnégation, la créativité et l’esprit d’innovation.

« Je reste convaincu qu’en affinant nos stratégies et méthodes d’action, à tous les niveaux, nous pouvons favoriser l’épanouissement de nos enfants et améliorer sensiblement les taux de réussite aux différents examens scolaires », a-t-il déclaré.

Avant d’ajouter : « l’école est et doit être au service de l’apprenant, de son épanouissement et de sa réussite.

C’est pourquoi, un management de qualité, une gestion de la qualité des écoles et établissements doit nécessairement permettre à l’élève de faire éclore ses potentialités, de s’insérer harmonieusement dans sa société et de réussir à ses examens. »

Aussi, demande-t-il au directeur et/ou au chef d’établissement d’utiliser au mieux les ressources humaines, matérielles et financières de sa structure pour l’atteinte des résultats fixés. Tout cela exige la maîtrise d’un ensemble de savoir, de savoir-faire et de savoir-être scolaires, qui passent par la formation et le renforcement de capacités des personnels concernés.

En effet, poursuit-il, le directeur ou le chef d’établissement, doit avoir un nouveau style de management qui lui permet d’obtenir de meilleures résultats. Dès lors, « il nous faut reconsidérer nos méthodes et nos stratégies d’action de l’année dernière, à tous les niveaux, et identifier les mesures efficaces en vue de consolider les acquis au service exclusif de l’apprenant. »

Pour terminer, il a réaffirmé l’estime et la reconnaissance de la Nation à tous les partenaires de l’Education qui, de par leur apport constant et multiforme, contribuent à la réalisation de la politique éducative de notre pays.