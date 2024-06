Reprise de la production de la farine: AMIS parle d’un accord suite à des médiations 

Partager Facebook

Le bras de fer entre l’Etat du Sénégal et l’Association des Meuniers Industriels du Sénégal (AMIS) est désormais suspendu. En effet, le gouvernement a finalement remporté la bataille. Après l’intervention ferme du ministre du Commerce, Serigne Gueye Diop, de ce lundi, l’Association des Meuniers Industriels du Sénégal (AMIS) annonce la reprise de la production de farine, suite à la médiation du Syndicat des Professionnels des Industries du Sénégal (SPIS).

L’Association des meuniers et industriels du Sénégal (Amis) avait pris la décision controversée d’arrêter la production de farine, avant de se raviser. En réponse, le gouvernement a annoncé des vérifications rigoureuses au sein de meuneries concernées. Le ministre du Commerce, Serigne Gueye Diop, face à la presse ce lundi, avait condamné ces pratiques, soulignant des ‘’pratiques commerciales douteuses’’. Il a précisé que les nouveaux prix de la farine de blé avaient été déterminés sur la base d’analyses techniques rigoureuses, prenant en compte l’évolution des coûts sur le marché international et l’actualisation des charges.

Les analyses ont révélé des écarts significatifs dans les coûts d’approvisionnement des meuniers. Les prix CAF (coût, assurance, fret) variaient de 241 euros (environ 150 000 francs CFA) à plus de 300 euros (environ 200 000 francs CFA) par tonne. Cela a conduit à des soupçons de surévaluation des charges ou de minorisation des résultats, pratiques assimilables à une gestion anormale. Le ministre avait cité l’exemple des Grands Moulins du Sénégal, qui aurait importé une cargaison sur le même bateau qu’une autre minoterie, mais à des coûts largement supérieurs. Il a également mentionné que, sur la période de mars à juin 2024, la subvention gouvernementale ne dépasserait pas 225 francs CFA par sac de 50 kilos, avec un coût projeté du sac aux alentours de 15 200 francs CFA d’ici fin 2024. Ainsi, la situation initiale de confrontation s’est transformée en une collaboration productive entre l’État sénégalais et l’Association des Meuniers Industriels du Sénégal (Amis), garantissant ainsi des prix de denrées de base plus abordables pour les citoyens. Et à indiquer que cette résolution est le fruit d’une médiation initiée par Baïdy Agne, Président du Conseil National du Patronat (CNP), et Ousmane Mbaye du Syndicat Professionnel des Industries du Sénégal (SPIS).

Selon porte-parole de SPIS, Abdoulaye Djigal ‘’c’est suite à la sortie du communiqué ministériel du ministre du commerce le SPIS a réuni l’AMIS sous l’instruction du président Baïdy Agne pour trouver une solution apaisée et surtout que les négociations puissent être recouverte le plus rapidement possible’’. Et d’ajouter que c’est sur cette base que les meuniers ont accepté de reprendre leurs activités normalement. En à croire Abdoulaye Djigal, ‘’quatre points ont été mis en avant par les meuniers, dont le premier qui est l’essentiel pour la reprise d’activités et trois autres points qui vont permettre d’échanger sur les modalités des régulations des prix et surtout sur l’impact qu’il avoir sur les activités en tant que entreprise industrielle’’.

Ainsi, suite à la médiation de Baïdy Agne, Président du Conseil National du Patronat du Sénégal (CNP), et d’Ousmane Mbaye, Président du Syndicat Professionnel des Industries du Sénégal (SPIS), ‘’l’AMIS a demandé aux entreprises concernées de reprendre leurs activités de production’’, peut-on lire dans le communiqué signé par le président Claude Demba Diop.

L’Association a expliqué que la décision prise auparavant par « les Meuniers visait à inciter le gouvernement à clarifier les mécanismes de subvention afin de ne pas mettre en péril l’activité des industriels », sont-ils justifié. Mieux, les meuniers Industriels du Sénégal se disent soucieux « d’améliorer le pouvoir d’achat des Sénégalais et leur accès aux produits de première nécessité. C’est pour cette raison qu’ils ont constamment contribué à la régulation des prix de ces denrées. »

MADA NDIAYE