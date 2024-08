République des Valeurs: Le parti de Thierno Alassane Sall en chute libre avec 13 cadres font défection

Partager Facebook

La République des Valeurs (RV) traverse une crise majeure. Selon les informations publiées par le journal Source A, la formation politique dirigée par le député non inscrit Thierno Alassane Sall a récemment perdu 13 de ses cadres clés.

Le Parti des Valeurs de Thierno Alassane SALL est-il en crise? Une question que se pose bon nombre de sénégalais. Parmi les démissionnaires figurent Bamba Ndiaye, responsable de RV à Pikine, Alioune Sow, coordonnateur à Ouakam, et Saliou Wilane, plénipotentiaire pour le département de Kaffrine. D’autres membres notables incluent Moustapha Sarr, responsable à Koungheul, Ibrahima Souleymane Ndiaye, responsable à Bambey, ainsi que Cheikh Sow, Demba Ba, Seynabou Ndao, Abdou Gora Mbacké, Fatou Bintou, Aboubacry Ba et Cheikh Omar Ndao.

Face à cette érosion significative, les dissidents ont décidé de se regrouper sous une nouvelle bannière. Ils annoncent la création d’un mouvement politique baptisé « Jeffel sa rew/les rénovateurs ». Et sur ce, on explique que leur objectif est de se démarquer de leur ancien leader et promouvoir un renouvellement de la classe politique. Selon leurs déclarations, ils souhaitent assumer leur responsabilité en s’émancipant de la tutelle de Thierno Alassane Sall. « Nietzsche nous dit que ‘C’est mal récompenser son maître que de rester son disciple.’ Nous ne pouvons plus nous cacher derrière un sexagénaire. Le renouvellement de la classe politique est impératif », affirment-ils.

Le nouveau mouvement met également en avant des revendications sociales fortes. Les membres de « Jeffel sa rew/les rénovateurs » s’engagent à lutter contre l’exploitation des jeunes dans les partis politiques, soulignant que ceux-ci sont souvent les plus impliqués sans en tirer les bénéfices. Ils mettent l’accent sur des enjeux cruciaux tels que l’éducation, la formation des jeunes, la santé et l’emploi.

Face à ces préoccupations, ils interpellent : « Qui pour prendre en charge ces questions urgentes ? Qui pour redonner espoir à la jeunesse et revigorer une démocratie qui semble en agonie ? » Le lancement de ce nouveau mouvement marque-t-il le début d’une réorganisation politique majeure ? Seul l’avenir le dira.