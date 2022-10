Réseau des élus locaux du Sénégal (REELS): « Notre association n’est pas rivale d’une autre association….. » Ousmane Sonko

Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, ont procédé, le samedi 15 octobre dernier, au lancement officiel du Réseau des élus locaux du Sénégal (REELS). C’était au cours d’une assemblée générale qui s’est tenue en présence de plusieurs élus majoritairement de l’opposition. Le maire de la commune de Ziguinchor et leader du parti Pastef, Ousmane Sonko, a été désigné président de cette nouvelle structure en quelque sorte parallèle à l’Association des maires du Sénégal (Ams), et qui va regrouper les élus de l’opposition issue de cette dite coalition.

Le Réseau des élus de l’opposition, particulièrement de la coalition Yewwi Askan Wi, porté sur les fonts baptismaux samedi dernier, n’est pas une doublure de l’Association des maires du Sénégal (Ams). Pas plus qu’il n’entend entamer un quelconque bras de fer avec le pouvoir en place. Ainsi en a fait état son président nouvellement élu, le maire de Ziguinchor Ousmane Sonko, lors de la mise en place dudit réseau, en déclarant urbi et orbi que : « Notre association n’est pas rivale d’une autre association et nous ne sommes pas dans l’adversité avec l’Etat central » .

La mise en place du Réseau des Élus Locaux du Sénégal (REELS) a été formulée lors d’une conférence de presse au lendemain des dernières élections locales. Et Ousmane Sonko d’insister cette association va continuer cette logique de solidarité, de regroupement qui diffère de l’Association classique qu’on connaissait qu’est l’Association des maires du Sénégal (Ams) ». Selon toujours le maire de Ziguinchor, ancien candidat à la présidentielle de 2019, le REELS va regrouper l’ensemble des élus de la coalition Yewwi Askan Wi qui sont au nombre de 81 et les autres maires qui embrassent la cause de ladite coalition.

