Retard dans l’appel à Candidature pour le poste de Recteur: Le SUDES-ESR menace de bloquer tous les examens de l’UCAD, des instituts et des écoles

Le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal de l’enseignement supérieur (SUDES-ESR) menace de bloquer tous les examens de l’UCAD, des instituts et des écoles suite au retard dans l’appel à candidature pour le poste de recteur. Face à la presse, ledit syndicat invite à lance cet appel à candidature suivant les textes réglementaires.

L’année universitaire risque encore d’être perturbé avec les menaces du syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal de l’enseignement supérieur (SUDES-ESR). Face à la presse, ces enseignants alertent les autorités sur cette situation. Selon leur porte-parole Pr Sylvestre Kouako, c’est une situation scandaleuse qui menace l’intégrité et la gouvernance de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. « Le 22 juillet 2024, dans moins de deux semaines, le mandat du recteur actuel de l’UCAD arrive à son terme. Pourtant, le Conseil d’Administration de notre université persiste dans son inaction, refusant obstinément de lancer l’appel à candidatures pour organiser la succession.

Cette négligence flagrante n’est pas seulement une erreur administrative, c’est une violation pure et simple de la loi. Aussi en arguant le subterfuge fallacieux et vétilleux de la reconduction tacite depuis juillet 2023 de son mandat qui serait de trois ans au lieu de quatre, le CA de l’UCAD a fait preuve de carence avérée. Il a une interprétation insidieuse de la loi, qui ne trompe personne », regrette-t-il. Et de poursuivre: «Les textes indiquent clairement que les candidatures doivent être ouvertes par le CA, quatre-vingt-dix (90) jours avant la fin du mandat. Cette échéance est déjà largement dépassée et le CA persiste dans son immobilisme coupable. Il fait du dilatoire pour maintenir illégalement et illégitimement le recteur à son poste.

C’est inacceptable et nous ne l’accepterons pas ». Le SUDES-ESR invite à lancer sans délai l’appel à candidatures au poste de recteur de l’UCAD conformément aux articles 2 et 3 du décret 2021-846 du 24 juin 2021, d’installer le comité de validation et de sélection des candidats suivant les articles sus- indiqués et mettre fin aux fonctions du recteur à la date du 22 juillet 2024 conformément à l’article 16 de la loi 2015-26 du 28 décembre 2015. « Nous privilégions toujours le dialogue et la concertation. Mais notre patience a des limites, et ces limites ont été atteintes. Si nos demandes légitimes restent lettre morte, nous n’hésiterons pas à passer à l’action », alerte-t-il.

Et d’ajouter: « Nous sommes prêts à déclencher une grève totale et illimitée. Nous bloquerons les délibérations des examens dans toutes les facultés, écoles et instituts de l’UCAD. Nous paralyserons l’université s’il le faut, mais nous ne laisserons pas fouler aux pieds les principes de bonne gouvernance et les textes qui régissent notre institution. L’UCAD mérite mieux que ces manœuvres de couloir et ces calculs mesquins ».

Le syndicat appelle tous les membres de la communauté universitaire, tous les syndicats de PER et de PATS, les citoyens attachés à l’État de droit, à se joindre à leur combat. « Il en va de l’avenir de notre université l’intégrité de notre système d’enseignement supérieur. L’UCAD ne saurait être le fief de tripatouilleurs de textes », conclut-il.

NGOYA NDIAYE