Retour de « GLOBAL MERCY » au Sénégal: Plus de 1000 opérations chirurgicales prévues

Le navire-hôpital Global Mercy, de l’ONG humanitaire Mercy Ships, est de retour à Dakar pour une mission d’aide humanitaire au cours de laquelle il sera procédé à son inauguration, aujourd’hui, en présence du président sénégalais, Macky Sall.

»Le plus grand bateau-hôpital au monde qui comporte plusieurs hôpitaux à l’intérieur est à Dakar pour la prise en charge gratuite de patients en attente d’opération chirurgicale. Ce gigantesque bâtiment flottant de 12 étages est d’une capacité de 600 patients. Il est composé de plusieurs cabines d’opération chirurgicale. A noter que plusieurs pathologies seront prises en charge durant son séjour dans la capitale sénégalaise’’, a informé Serigne Gaye Diop, ministre conseiller du président du Sénégal et point focal du navire Mercy Ships.

Poursuivant, le ministre a indiqué que le bateau peut traiter plus de 1000 personnes. Et d’ajouter qu’il va revenir, dans quelques mois, pour rester toute l’année 2023 au Sénégal, ce qui sera un soulagement pour le peuple qui n’a pas toujours le moyen de faire certaines opérations compliquées. Selon lui, les responsables de ce bateau ont un riche programme pour nous. Et que c’est la première fois qu’on inaugure le bateau Global Mercy Ships, mais aussi c’est un honneur pour le Sénégal. Il a ainsi informé que le président de la République va recevoir 14 chefs d’Etat où le navire a eu à passer, qui prendront part à cette rencontre, lors de la cérémonie d’inauguration.

Selon le directeur chargé du marketing et de la communication de Mercy Ships, Jitze Kramer, six salles d’opération et 200 lits d’hôpital se trouvent à l’intérieur du Global Mercy. Dans le navire-hôpital se trouve aussi un centre de formation d’une capacité d’accueil de plus de 600 bénévoles professionnels du monde entier, selon le site Internet dédié à cette embarcation, ‘’le plus grand navire-hôpital civil au monde’’. D’une longueur de 174 mètres, il pèse 37 000 tonnes et peut accueillir jusqu’à 950 membres d’équipage, selon la même source.

Prenant la parole, le Sg du ministère de la Santé et de l’action sociale déclare se réjouir d’être au Port autonome de Dakar, pour présider la cérémonie marquant l’arrivée au Sénégal du Navire Global Mercy. Alassane Mbengue a, à cet effet, rappelé que ‘’du 14 août 2019 au 27 mars 2020, soit plus de sept mois, l’ONG Mercy Ships, en collaboration avec mon département et avec l’appui des services de l’Etat concernés, a mené d’importantes activités qui ont contribué au renforcement de notre système de santé. Il s’agit notamment d’interventions chirurgicales gratuites à bord du navire, de formations de professionnels de santé locaux, de remises de matériels médicaux, etc.’’ Au total, durant ce premier séjour, 1 407 interventions chirurgicales ont été effectuées dont 158 chirurgies plastiques reconstructives, 353 chirurgies maxillo-faciales, 237 chirurgies générales, 543 chirurgies ophtalmiques et 116 chirurgies orthopédiques, 1199 personnels de santé ont été formés en soins primaires de traumatologie, en ophtalmologie, en gestion essentielle de la douleur, en chirurgie essentielle, en chirurgie sûre, en soins palliatifs, entre autres. 87 personnes ont participé au mentorat.

MADA NDIAYE