RTS : L’intersyndicale de la boite et le Dg toujours à couteaux tirés

Rien ne va plus entre l’intersyndicale de la Rts et Racine Tall, Directeur Général de la dite boite. Les syndicalistes dénoncent une gestion gabégique de la boite et un climat délétère instauré par ce dernier.

Pour le Sympics/Cnts, la Rts est agonisante d’un Dg à la retraite depuis plusieurs années. Très remonté contre Racine Tall, ces syndicalistes affirment être sur le point de sauver le navire déjà naufragé. Ils dénoncent aussi les menaces de licenciement dont ils font l’objet. Du côté des techniciens de ladite boite, c’est un autre son de cloche. Pour ces derniers, la Rts polarise 1000 agents sur l’ensemble du territoire national et que ces derniers doivent tout faire pour passer au renouvellement des instances de ase du bureau syndical. Pour Ousmane Cissé, ces syndicalistes qui opposent un bras de fer avec le Dg ne sont plus légitimes.