Rufisque: Mme Maguette Coulibaly se fait l’avocate des « Jakartmen » et des marchands ambulants…

La traque aux conducteurs de motos Jakarta et le déguerpissement des vendeurs à Rufisque n’est pas du goût de Madame Maguette Coulibaly. La femme de développement et,non moins, responsable politique d’envergure au niveau de cette localité a, lors d’une sortie médiatique, déploré l’acharnement dont ces acteurs du secteur informel sont souvent victimes : »Je suis une jeune femme leader très préoccupée par le sort des jeunes « Jakartmen ». Ces braves gens suent sang et eau pour subvenir aux besoins de leurs familles mais, ils sont souvent traqués par les forces de l’ordre et leurs engins confisqués. C’est une situation très déplorable. Je demande plus de clémence de la part de l’Etat. Ces outils sont leurs gagne-pain. On doit les réorganiser davantage tout en menant de larges discussions avec tous les acteurs de ce secteur. Ils doivent disposer de papiers légaux pour plus de sécurité. Ce secteur peut absorber un nombre important de jeunes chômeurs », a laissé entendre Madame Maguette Coulibaly qui,de se prononcer sur les récents événements marqués par le déguerpissement des marchands ambulants , surtout, au niveau de la vieille Ville: »Comme beaucoup dans beaucoup de localités du pays, Rufisque a aussi vécu les affrontements entre vendeurs et forces de l’ordre dus aux déguerpissements de leurs étals. On ne doit pas déguerpir pour simplement déguerpir. Les victimes de ces déplacements forcés doivent être recasés. Ce sont essentiellement des piliers de famille. De même que les « Jakartmen » cités plus haut, le gouvernement doivent trouver des alternatives pour juguler ce problème une fois pour toutes, sinon, ce phénomène risquera de grossir les rangs des chômeurs et aura des conséquences néfastes pour notre pays », a fait remarquée la jeune femme leader très proche des populations.