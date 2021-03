RV avec des bacheliers non orientés: Fake news

Depuis ce matin, jeudi 11 mars, une fausse information tendancieuse et subversive qui circule sur les réseaux sociaux, stipule que le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, donnerait rendez-vous demain, vendredi 12 mars, à 12 heures, à des bacheliers non orientés, Le ministère de l’enseignement supérieur alerte et précise que cette information infondée relève du Fake news. Les contrevenants à cette initiative, qui cherchent à saper le climat social d’apaisement qui prévaut dans le pays, s’exposent à de graves risques et seront passibles devant la justice, menace ledit ministère