S.Modou Gueye : “Les enseignements de Serigne Touba sont un antidote contre les maux qui accablent notre monde…”

La 126ème Édition du Grand Magal de Touba bat son plein. La capitale du Mouridisme grouille de monde venu célébrer cet évènement annuel qui commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul ( en 1895). Serigne Modou Gueye, chef religieux a, ainsi, donné ses impressions à propos de ce jour faste:”Ce Magal symbolise la victoire avant l’heure de Borom Touba Cheikh Ahmadoul Khadim. Jamais dans l’histoire, l’on a vu un être célèbrer et/ou rendre grâce à son Seigneur alors qu’ il va affronter des épreuves de toutes sortes .Cela en dit long sur la haute dimension de Cheikh Ahmadou Bamba. Il est une chance pour le Sène, l’Afrique et pour l’humanité tout entière. Je dis que dans ce contexte de crise profonde, les enseignements de ce grand soufi peuvent être un véritable antitode contre les maux qui accablent notre monde”, a dit le marabout et chef de parti, Union Patriotique (UP/ BeugSa Rëw).

