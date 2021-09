Saisie de 500 g et 19 cornets de “yamba”

Au cours d’une patrouille, les limiers des Parcelles Assainies ont interpellé le peintre El. H. B. âgé de 19 ans et son ami M. C., un agent de sécurité habitant à la Patte d’Oie qui se livraient au trafic de chanvre indien. Les présumés dealers ont eu la malchance de croiser les hommes du Commissaire Thierno Diop en patrouille. Sommés de s’arrêter pour une vérification d’identité, les quidams tentent alors de prendre la fuite et jettent 04 sachets où était conditionnée la drogue. Il a fallu quelques minutes de course-poursuite pour que deux dealers soient alpagués, jetés dans le panier à salade et conduits au commissariat. Sur la provenance de la drogue, les deux présumés trafiquants tentent de se disculper. Ils accusent un certain Issa en fuite d’être le propriétaire de la drogue. La quantité du chanvre indien saisie est de 500 grammes et 19 cornets conditionnés dans des sachets en plastique. Au terme de leur garde à vue, El. H. B et M.C. ont été déférés au parquet pour détention et trafic de chanvre indien.

