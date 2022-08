Salernitana : Les premiers mots de Boulaye Dia

Prêté par Villarreal à La Salernitana (Serie A, Italie), Boulaye Dia a livré ses premières impressions, sur le site officiel du club italien.

« J’ai de bonnes sensations et je suis content d’être arrivé ici. Je vois qu’il y a de bons terrains d’entraînement, de bonnes installations. Donc, il y a de quoi faire une bonne saison et bien s’entraîner tous les jours. Je veux donner le maximum possible, marquer le plus de buts possibles pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs et atteindre aussi mes objectifs personnels. »

« Je ne me fixe pas des limites

« Je ne me fixe pas des limites ni de nombre de buts. Je préfère me fixer le plus de buts possibles et faire le maximum à chaque match. J’ai parlé avec Junior Sambia et Franck Ribéry. Ils m’ont conseillé et m’ont dit tout le bien possible de cette ville, du club et des supporters. Il y a eu un bon recrutement et on va essayer de faire une bonne saison », a déclaré l’international sénégalais, qui va retrouver du temps de jeu à trois mois de la Coupe du monde.