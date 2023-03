Salon Business Africa : Me Aissata Tall Sall lance un message aux jeunes

Le ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Me Aissata Tall Sall, a présidé ce jeudi la cérémonie d’ouverture du salon Business Africa au Centre international de conférence Abdou Diouf, (Cicad).

L’Afrique à l’honneur après les deux premières éditions tenues en France, elle a profité de cette occasion pour s’adresser aux jeunes promoteurs et initiateurs. Ainsi, la ministre a invité les jeunes à s’aventurer dans l’entreprenariat, à avoir de l’endurance de la persévérance et surtout le courage.

“Je suis venue participer à ce forum pour encourager les promoteurs et les initiateurs de business Africa qui ont pris deux responsabilités. La première, c’est celle qui consiste d’abord à parler à l’Afrique à partir de sa diaspora et c’est une action à soutenir. Ensuite, la deuxième chose, c’est qu’après deux éditions, le fait d’avoir choisir le Sénégal. Il était donc de notre devoir et de notre responsabilité de venir symboliquement les soutenir”, déclare-t-elle

Puis elle ajoute : “je suis venue leur apporter le message d’encouragement et de soutien du président Macky Sall. Mais également, j’ai voulu par ma modeste petite expérience leur livrer de mes connaissances du monde de l’entreprise. C’était juste un viatique que je voulais partager avec eux et leur dire d’avoir la volonté d’entreprendre et de ne jamais renoncer, avoir de l’endurance de la persévérance et de ne jamais se décourager. D’avoir surtout le courage et ne jamais avoir peur ni de soi-même, ni du ridicule”.