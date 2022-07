Salon des startups 4.0 : Trois prix décernés

Le Salon des Startups fut l’occasion de décerner trois (03) prix officiels et un (01) prix d’encouragement accompagnés d’un soutien financier du Président du MEDS. Le premier Prix, Prix du 4.O- Prix futuriste a été remporté par Mouhamed Nazibe Bâ de Koripass. Le deuxième Prix, Prix de l’Innovation digitale a été gagné par Aissata Barry de la startup Naat Bi. Et le troisième Prix, Prix Optima-, a été remporté par Malick Diakhaté de Bee Digital. Le Président du Meds a également tenu à remercier le chef de l’Etat Macky Sall pour « son soutien et ses encouragements constants à toutes les multiples activités conceptualisées par le MEDS, ces 20 dernières années. »

Articles similaires