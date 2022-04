Santé: AND GUEUSSEUM annonce 72h de grève à partir du Mardi 19 Avril 2022

Aprés avoir tenu leur réunion d’évaluation ce samedi 16 avril 2022 au niveau de leur siège social, le Directoire national AND GUEUSSEUM vont reprendre leurs mots d’ordre de grève conformément au terme de l’exécution du 3ème plan d’actions de L’ASAS SUTSAS-SUDTM-SAT Santé D-CNTS Santé-SAT CL (ASAS) AND GUEUSSEUM entamé le 26 mars 2022. Ils annonce 72h de grève a partir de ce mardi 19 Avril 2022 ainsi que d’autres actions durant les semaines a venir.

L’ASAS déplore la sortie du ministre de la santé et de l’action qui n’a pas attendu les conclusions de l’enquête judiciaire pour condamner les vaillants travailleurs avant de les jeter délibérément en pâture devant le lynchage médiatique en les exposant à la vindicte populaire pour essayer de masquer en vain les tares du système dont il est le garant.

Selon le communiqué parvenu, leur réunion d’évaluation porté sur le 3ème plan d’actions et le compte rendu des négociations Gouvernement-syndicats du secteur de la santé. Dans ce document, l’on informe que le Gouvernement s’était engagé à incessamment signer le Protocole d’accords Gouvernement-AND GUEUSSEUM comprenant entre autres des avancées sur le plan de carrière des personnels (révision de la clé de répartition des recettes des CDS, Communautaires, Techniciens supérieurs, Maintenanciers, Assistants Infirmiers, Infirmiers Brevetés, Aides sociaux, Assistants Dentaires, Administratifs, ENDSS, ENTSS, Fonction publique locale actuellement en mise en œuvre, Namora et Daga-kholpa (104 ha) rémunération des Conseillers en Travail social, Enseignants dans les écoles de santé et de l’action sociale, etc.

Après avoir constaté la forte mobilisation des camarades et leur détermination sans failles dans le respect du troisième plan d’action et devant l’atermoiement du Gouvernement, AND GUEUSSEUM a décliné le 4ème plan d’actions dont la synthèse retient les points suivants :

Poursuite des rencontres de vulgarisation de la plateforme revendicative et remobilisation des camarades et sympathisants ; Reconduction de la rétention des informations sanitaires et sociales jusqu’au 07 mai 2022 ; Reconduction du boycott des activités de formation, de supervision et des réunions de coordination jusqu’au 07 mai 2022 ; Conférence de presse le mardi 19 avril 2022 à 10H30 mn au siège de l’UNSAS ; Grève de 72 heures avec seulement respect des urgences les mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 avril 2022 en soutien aux camarades de Louga ; Sit-in national le mercredi 27 avril 2022 ; Grève de 72 heures avec seulement respect des urgences les mercredi 04, jeudi 05 et vendredi 06 mai 2022 ; Evaluation le 07 mai 2022 à 10H30 mn au siège de la FGTS.