Santé et Éducation à Kaolack: les actions de Baba Ndiaye, Président sortant du Conseil Départemental, louées

Le Président sortant d’y Conseil Départemental de Kaolack, M. Baba Ndiaye, vient de procéder à la réception-

inauguration d’infrastructures réalisées par son institution au profit du secteur de la santé. Tambour battant, sa délégation a sillonné les Communes de Ndoffane, Keur Baka, Latmingué, Kaolack et Kahone.

Au niveau de ces différentes collectivités locales du département de Kaolack, M. Ndiaye a réceptionné et inauguré les travaux de réfection-

agrandissement des maternités situées au niveau du Centre de Santé de Ndoffane, des Postes de santé de Keur Baka, de Koumbal et Keur Ali Bassine (Commune de Latmingué), de Abattoirs-

Ndangane (Commune de Kaolack) et de Kahone. Ces infrastructures, outre les installations solaires (Centre de Santé de Ndoffane- Kahone- Abattoirs et CFP et Centre de santé de Kasnack-Kaolack) ont bénéficié de dotation en lits d’hôpitaux offerts par l’institution départementale. A Ndoffane tout comme à Kahone, les autorités nouvellement élues, Mouhamadoul Hady Diaw Fatou Sène , respectivement Maires de Ndoffane et Kahone, ont magnifié le travail titanesque abattu par Monsieur Baba Ndiaye à la tête du Conseil Départemental de Kaolack.

A Ndoffane, Docteur Demba War Sall Dieng s’est réjoui de l’appui du Conseil Départemental en matériel solaire, en lits mais aussi par rapport au plaidoyer incessant en faveur de la construction sur un site plus adéquat du Centre de Santé. M. Mouhamadoul Hady Diaw, maire nouvellement porté à la tête de la Commune, s’est appesanti sur les innombrables réalisations du Conseil Départemental en faveur des populations de sa localité, réalisations qui ont principalement impacté les secteurs de la santé et de l’éducation.

A Koumbal comme à Keur Baka ,les autorités municipales ont insisté sur la réalisation du Poste de Santé de Sikatroum, la réhabilitation des maternités des Postes de Santé de ces localités. Au centre de santé de Kasnack-Kaolack, le docteur Niéne Seck a magnifié, lui, l’apport inestimable du Conseil Départemental de Kaolack qui a consisté en l’implantation de bornes anti-moustiques, en l’alimentation solaire de la maternité et en la construction et l’équipement de l’unité de néonatalogie qui va véritablement soulager la structure qui peinait à assurer la prise en charge correcte des nouveaux nés en situation de détresse.

Au quartier des Abattoirs- Kaolack, l’ICP Madame Ndiaye a longuement remercié le Président Baba Ndiaye qui a mis à disposition de la maternité une installation solaire et qui a réalisé le logement de la sage-femme. Pour Madame Fatou Sène, nouvelle mairesse de Kahone, le Président Baba Ndiaye mérite les hommages de tous pour avoir, durant tout son mandat, pris en charge de manière efficiente les préoccupations des populations et dans tous les secteurs. Pour elle, Kahone sera éternellement reconnaissante à ce valeureux fils de Kaolack qui a su incarner le Sénégal des grands hommes et qui sera porté au Panthéon des fils et filles plus méritants du Saloum.

Enfin Madame Fatoumata Cissokho Diouf , Directrice du CFP, est longuement revenu sur l’accompagnement du Conseil Départemental en faveur de sa structure dont la preuve la plus vivante a été la participation d’une délégation de la filière « restauration » au Mondial des métiers, regroupement professionnel d’écoles de formation du monde entier qui se tient régulièrement à Lyon en France. Au Centre de Formation Professionnelle (CFP), le Conseil Départemental a réalisé, en 2020-2021, une installation solaire au profit de de la filière

« restauration » ainsi que des réservoirs de secours pour le centre d’accueil de la dite structure. A la fin de cette tournée, le Président Baba Ndiaye a réaffirmé son engagement indéfectible au service des secteurs de la santé et de l’éducation de son territoire quelle que soit la station de travail à laquelle il se trouvera.

LE SECTEUR DE L’EDUCATION PAS,LUI AUSSI, EN SOUTENU…

Après la deuxième vague de dix-neuf (19) étudiants convoyés le 16 février dernier au niveau de

la Région de l’Oriental (Royaume du Maroc), Baba Ndiaye a offert un cadeau d’adieu très

appréciable au secteur éducatif du département. Depuis 2015, le secteur de

l’éducation/formation professionnelle a été érigé en sur priorité au niveau du Conseil

Départemental de Kaolack. C’est la raison pour laquelle des interventions à fort impact social

ont été réalisées au profit de ce secteur névralgique de la vie d’une nation.

Au moment de quitter ses fonctions de Président du Conseil Départemental, Monsieur Baba

Ndiaye et son équipe ont « gâté » les acteurs de ce secteur clef , en 2021,avec des actions

d’envergure dont on peut citer, entre autres :

-la construction de salles de classe au CEM de Kanda (04), au CEM de Djilékhar (02), au CEM 2 de

Ndoffane (02), au CEM de Sikatroum (01 salle de classe) et à l’Ecole franco-arabe des Abattoirs-

Kaolack (03 salles de classe) ;

la construction des murs de clôture au CEM de Sikatroum et au Lycée de Ndiédieng ainsi que la

finalisation du mur de Mboudaye Sérère (Commune de Ndiédieng) ;

l’équipement en livres des bibliothèques du CEM de Mbouma (Commune de Keur Socé), du

CEM de Ndoffane 1 et de celui de Mbitèyéne Abdou (Commune de Ndiédieng) ;

la construction de deux salles informatiques équipées chacune de cinq (05) ordinateurs au

Lycée de Kahone et au CEM de Sikatroum ;

l’appui en informatique au Lycée de Ndiaffate.

Une cérémonie solennelle co-présidée, mercredi, février par M. NDIAYE et M.

Youssou Sarr, Inspecteur départemental de l’éducation et de la formation a été l’occasion

pour les acteurs présents d’apprécier à sa juste valeur l’accompagnement indéfectible et de

haute facture dont le système éducatif a toujours bénéficié de la part du Conseil Départemental.

Prenant la parole M.SARR s’est fait le porte-voix des acteurs (Autorités académiques, chefs

d’établissements et corps enseignant) pour exprimer la totale satisfaction du secteur de

l’éducation à l’endroit de l’institution départementale et, particulièrement, de son Président.

Pour lui, le Président sortant du CD a redonné aux mots « engagement » et « sollicitude » tout leur sens premier

de par les actes qu’il a toujours posés et, pas seulement en direction de l’éducation/formation

mais ,vis-à-vis de tous les secteurs d’activités qui impactent positivement la vie de la société. Il a cité, pour

étayer son argumentaire, la session portant adoption du plan d’actions de la filière « coupe-

couture-habillement » qui a été bouclé au niveau du Centre Coaching territorial de Kaolack,

quelques minutes avant cette cérémonie de remise de matériels aux acteurs de l’éducation.

Au total c’est deux-cent-

soixante (260) table-bancs ainsi qu’une vingtaine de tables et chaises

pour maîtres qui ont été distribués au profit des CEM de Kanda, Lycée de Thiombi, CEM

Khalambasse, CEM 2 de Ndoffane, CEM de Sikatroum, CEM de Djilékhar et Ecole Franco-Arabe

des Abattoirs-

Kaolack.

A cette cérémonie solennelle, l’on a aussi remarqué la présence des parents d’élèves en la

personne de M. Diègane Thiaré (Président régional de l’APE) et des autorités des Communes de

Kahone et Ndoffane, Communes respectivement représentées par Monsieur Abdoulaye Mar et

Madame Awa Dagnokho, premiers adjoints aux maires nouvellement élus.

Pour Madame Dagnokho, ex- conseillère départementale, le Président sortant du Conseil Départemental de Kaolack peut partir

la tête haute du par ce qu’il a réussi à donner une âme et où

il a, sept ans durant, insufflé le goût du travail sacerdotal à l’ensemble de ses collègues

conseillers qui n’ont de cesse de louer le management exemplaire qui y a prévalu.