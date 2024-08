Santé :Le nouveau directeur de la CMU s’engage à améliorer de l’offre de soins

Partager Facebook

Le nouveau directeur général de la Santé (CMU) a affirmé, mardi, lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, son engagement à concrétiser la couverture salariale universelle en mobilisant toutes les forces vives de notre système de santé national et les acteurs communautaires de santé.

« Mon action sera guidée par une approche One Health, une santé et une amélioration de l’offre de soins au plus près de nos populations, afin de concrétiser la couverture salariale universelle en mobilisant toutes les forces vives de notre système de santé national et les acteurs communautaires de santé », a-t-il déclaré.

Ibrahima CISSÉ a aussi mis l’accent sur la problématique de la prise en charge qui demeure une préoccupation majeure des Sénégalais notamment les récentes crises sanitaires, comme la pandémie de la COVID-19.

La formation continue et le développement professionnel des personnes de santé

« Ces facteurs ont mis en lumière les fortes résiliences de notre système, mais également des faiblesses. Notre système sanitaire doit ainsi faire face à de grands défis tels que la riposte face aux épidémies et pandémies, la prévention et le traitement des maladies chroniques, la sécurité et l’effectivité de la prise en charge des urgences, la qualité de l’offre de soins en lien avec le plateau technique, la disponibilité des ressources humaines de qualité dans les services à tous les lieux. Relever ces défis est un impératif. Nous nous engageons à améliorer les indicateurs de performance en visant les standards internationaux pour le plus grand bénéfice de nos populations », a-t-il insisté.

En outre, Dr Ousmane CISSÉ compte travailler pour « le renforcement des infrastructures de santé afin de s’assurer que nos établissements soient bien équipés, accessibles et capables de répondre aux besoins croissants de nos populations ». Selon lui, l’harmonisation des pratiques en conformité avec les standards internationaux garantissant ainsi la sécurité de nos usagers, la communication via les nouvelles technologies et les innovations y compris la télémédecine, la coopération avec les facultés de médecine et les instituts de formation supérieure en santé feront aussi partie de ses objectifs.

Le monitoring des pratiques et performances ou l’audit de l’offre de soins

Ibrahima CISSÉ a par ailleurs souligné la nécessité de la formation continue et le développement professionnel des personnes de santé, le monitoring des pratiques et performances ou l’audit de l’offre de soins qui « favorise la compétitivité de nos structures et l’amélioration continue des services ».

« Afin que chacun d’entre vous ait un rôle essentiel à jouer, mon engagement est de travailler en étroite collaboration avec tous les acteurs, d’être à l’écoute de vos préoccupations et de créer un environnement où chacun se sent valorisé et soutenu », souligne-t-il.MU