Scandale au CHU de FANN: Le personnel médical alerte sur une concurrence déloyale 

Remous à l’hôpital Fann, un projet de construction d’une clinique privée dans le périmètre foncier de ladite structure sanitaire fait réagir le personnel médical. Ledit projet est initié par le cardiologue K. NG. basé en France. Et le personnel médical estime qu’il va concurrencer l’hôpital.

Un projet de construction d’une clinique privée dans l’emprise du centre hospitalier universitaire de Fann inquiète le personnel médical et la direction de ladite structure sanitaire. En effet, le cardiologue K. NG., installé en France, veut bénéficier du foncier gratuitement de cet hôpital pour mener ses activités en y implantant une clinique privée qui donne sur la rue Aimé Césaire. Il s’agira d’une activité de radiologie et de réadaptation cardiaque. D’après nos sources, le cardiologue en question « est en train d’activer de nombreux leviers politiques contre les avis de la direction et des médecins de l’hôpital Fann ».

Un projet dont les pourfendeurs estiment qu’il va concurrencer la structure sanitaire qui n’y a aucun intérêt. D’après les mêmes sources à la date du 15 juin 2022, les 3 services avaient atteint les objectifs de 25% de taux de réalisation à savoir le SMIT, le CUOMO et la neurochirurgie. « La cardio était de 18,13%. La majorité des services n’ont pas atteint leur objectif. L’impact de la restriction du plan sésame y est, entre autres, une explication plausible. L’analyse des états financiers montre que l’hôpital Fann connaît depuis 2 ans un déficit budgétaire de 236 millions F Cfa alors qu’en 2019, un excédent de 2 milliards était constaté.

Ce déficit dont souffrent tous les hôpitaux est largement causé par la Covid-19. C’est la raison pour laquelle l’hôpital peine à poursuivre les investissements notamment la réhabilitation et la construction de services », apprend-on. Notre source renseigne que le projet du nouvel hôpital de niveau international a été abordé et tiendra compte des projets de services des différentes entités du CHU. Un projet piloté par Pr Gallo Diop et qui sera présenté au chef de l’Etat qui a demandé sa mise en œuvre. « Le directeur a présenté brièvement le projet de réalisation d’une unité de Radiologie-Biologie- Réadaptation cardiaque par un partenaire privé qui signerait avec l’hôpital une convention de gestion de 20 ans avec des retombées financières pour Fann. Mais ce projet a soulevé une vive polémique avec des réserves des uns et des autres par rapport à la concurrence dont feraient face nos services hospitaliers avec cette entité privée. Nous avons personnellement interpellé le directeur en lui signifiant que notre priorité était la construction de notre service prenant déjà en compte la réadaptation cardiaque. Nous avions terminé la réunion par les divers », ajoutent nos sources, rappelant que la plupart des cardiologues de l’hôpital Fann ont une formation plus pointue. Ce qui les amènent à douter du niveau de formation du Dr NG. Toujours selon nos informations, c’est Dr C. T. D. qui supportait ce projet et la nouvelle directrice en a hérité et essaie tant bien que mal de s’en défaire.

Les composantes du projet

Revenant sur ledit projet, nos interlocuteurs indiquent qu’il a pour objet la construction, l’équipement et l’exploitation d’un centre comprenant un service de radiologie, un plateau technique de biologie automatisé et le premier centre de réadaptation cardiovasculaire ambulatoire au Sénégal sur l’emprise du CHU de Fann dans le cadre d’un partenariat Public Privé (PPP). En ce qui concerne la radiologie, il s’agira de développer 3 pôles d’excellence à savoir l’imagerie de la femme, l’imagerie du sport et la neuroradiologie pour utiliser la télé- radiologie pour interpréter une partie de l’imagerie à distance et mettre en place un archivage en local et une web diffusion sécurisée des comptes-rendus et des images.

En ce qui concerne la biologie, il est prévu de mettre en place des automates de pré analyses et d’analyses biomédicales de dernière génération, la gestion du service de biologie sera entièrement automatisée de la chaine analytique depuis la réception des échantillons en passant par les analyses et les résultats jusqu’à leur conservation dans un espace de stockage. La volonté de placer ce service à la pointe de l’innovation permet d’optimiser le plateau technique, de développer des flux d’analyses élevés tout en respectant les normes de qualité et de traçabilité des analyses.

Enfin, la Réadaptation Cardiovasculaire ambulatoire qui est un programme, comprenant activité physique, éducation et conseil, destiné à aider le patient à se rétablir après une crise cardiaque ou un autre problème cardiaque. L’objectif dudit projet est d’assurer un relèvement effectif du plateau technique du CHU de Fann avec l’acquisition d’équipements de dernière génération en sus d’une qualité et d’une permanence des diagnostics radiologiques 24 heures sur 24, 365 jours par an. Au moyen d’une organisation optimale du service avec des niveaux très élevés et de sa capacité d’accueil, le projet contribuera à la diminution des délais d’attente pour les examens IRM et Scanner.

NGOYA NDIAYE