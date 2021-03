SCIENCES: Une nouvelle espèce bactérienne découverte dans l’ISS

Des prélèvements microbiologiques effectués dans l’ISS ont révélé la présence d’une nouvelle espèce bactérienne ! Cette dernière pourrait être particulièrement intéressante pour faire pousser des plantes ailleurs que sur Terre. La quête de la vie sur Mars est une histoire fascinante et pleine de rebondissements, témoignant de l’attrait inéluctable que nous possédons pour cette planète au mille visages. Retour sur quelques grandes étapes de l’exploration martienne.

Ce ne sont pas des formes de vie extraterrestres que les scientifiques ont découvertes dans la Station spatiale internationale (ISS), mais une nouvelle espèce de bactérie ! Cette dernière a été isolée de plusieurs prélèvements faits aux quatre coins de la Station dans le cadre de l’expérience Microbial Tracking-1 qui s’est tenue entre 2015 et 2016. Les scientifiques ont d’abord supposé qu’il s’agissait de trois espèces différentes : la première isolée d’un rack où du matériel scientifique est stocké (Overhead-3 panel surface of the Materials Science Research Rack 1) en mars 2015, la deuxième isolée de la coupole (Port panel of the Cupola) en mai 2015 et la dernière isolée de la table de repas en mai 2015. Les analyses génétiques ont indiqué que ces trois souches étaient identiques à 100 %, elles sont une seule et même espèce, baptisée Methylobacterium ajmalii.

Methylobacterium ajmalii est une bactérie particulièrement intéressante. C’est un bacille, Gram +, mobile qui croît entre 25 et 30 °C, capable d’utiliser le méthanol et la méthylamine comme source unique de carbone. Sur Terre, les Methylobacterium on les retrouve un peu partout, dans l’air, le sol, l’eau, des sédiments et sur des plantes. En effet, ce genre appartient à l’ordre des Rhizobiales, des bactéries symbiotiques des plantes. Et c’est précisément ce point qui intéresse les scientifiques du Jet Propulsion Laboratory (JPL) et d’autres universités américaines qui ont décrit la nouvelle bactérie dans Frontiers in Microbiology.

Les bactéries Methylobacterium vivent sous forme libre ou intégrées dans des tissus végétaux. Leur métabolisme est particulièrement utile à la plante puisqu’elle fixe le nitrogène, donc de l’azote, et permet la solubilisation du phosphate. Ces deux éléments sont indispensables à la croissance des plantes. Mais ce n’est pas tout, la symbiose avec la bactérie permet au végétal de mieux résister au stress abiotique et aux attaques des pathogènes. Toutes ces propriétés restent à confirmer dans le cas précis de Methylobacterium ajmalii, mais elles pourraient participer à la croissance de plantes ailleurs que sur Terre, sur Mars par exemple.

« Pour faire grandir des plantes dans des endroits extrêmes où les ressources sont minimales, l’identification de nouveaux microbes qui aident à promouvoir la croissance des plantes dans des conditions stressantes est essentielle », expliquent deux scientifiques du laboratoire JPL de la Nasa dans un communiqué de presse.

Ce n’est pas la première bactérie découverte dans l’ISS. En effet, la Station fait l’objet d’un suivi microbiologique étroit depuis six ans. Huit localisations sont régulièrement analysées, cela représente environ 1.000 échantillons qui attendent de revenir sur Terre pour être étudiés puisque l’ISS n’est pas équipée pour le faire directement dans l’espace. Qui sait quel genre de bactéries les scientifiques vont encore découvrir ?