Sciences: Une nova est visible la nuit en ce moment

La nova RS Ophiuchi, située dans la constellation du Serpentaire, a connu un soudain gain de luminosité, devenant visible à l’œil nu. Cet évènement attire les astronomes amateurs et professionnels, le dernier phénomène similaire s’étant produit il y a 15 ans.

Une étoile éphémère est apparue dans le ciel nocturne. Les astronomes du monde entier ont constaté un soudain gain de lumière provenant de la nova RS Ophiuchi, située à environ 4.500 années-lumière. L’astre, d’une magnitude apparente de 12,5, connait depuis le 8 août un accroissement de luminosité faisant décroître sa magnitude à 4,8 et la rendant ainsi observable à l’œil nu. Ce phénomène est une rareté pour observateurs, la dernière éruption de la naine blanche ayant eu lieu il y a 15 ans, en 2006.

Si ce phénomène soudain semble impressionnant, RS Opiuchi n’est pas sur le point d’imploser, du moins pas dans les jours à venir. L’étoile est une naine blanche, un astre dont la taille réduite est comparable au diamètre de la Terre mais avec une masse pouvant atteindre 1,2 masse solaire. RS Ophiuchi possède cependant une particularité : elle se classe dans la catégorie des novae. Généralement peu lumineuses, les novae ont une magnitude inférieure à 10, sont invisibles à l’œil nu et difficilement perceptibles avec des télescopes amateurs.

Une nova connait périodiquement de fortes croissances lumineuses, telles que RS Ophiuchi ces derniers jours. Ce gain de 8 degrés de magnitude provient d’une réaction thermonucléaire. La naine blanche fait partie d’un système stellaire double, gravitant autour d’une géante rouge. Cette dernière, dont la taille peut atteindre 1.000 fois celle du Soleil, est drainée de sa matière par sa jumelle. L’hydrogène et l’hélium vont être capturés et s’accumuler à la surface de la naine blanche et son intense gravité va provoquer une réaction en chaîne chauffant les atomes et provoquant une explosion thermonucléaire.

La surbrillance de RS Ophiuchi n’est cependant que temporaire. Le gain de luminosité de l’astre a déjà atteint son pic luminosité et va peu à peu se réduire jusqu’à atteindre de nouveau sa magnitude habituelle de 12,5.

Malheureusement pour les chasseurs de supernovae, RS Ophiuchi n’est actuellement pas dans sa phase de vie finale. En se basant sur les observations précédentes (1898, 1933, 1958, 1967, 1985 et 2006), la prochaine éruption stellaire devrait prendre place dans 15 ou 20 ans. Le futur de la nova est incertain, mais certaines naines blanches connaissent de puissantes implosions les transformant en supernovae. Dans le cas de RS Ophiuchi pourrait se produire lorsque sa voisine géante rouge arrivera à court de matière.

Le déclin de la luminosité de RS Ophiuchi durera un mois, l’étoile perdant 0,1 degré de magnitude par jour pendant 40 jours. Les chercheurs devraient se pencher sur l’observation de la naine blanche, tandis que des astronomes amateurs du monde entier s’affairent à pointer leurs objectifs vers la nova. C’est par ailleurs un amateur irlandais, Keith Geary, qui a été le premier à rapporter le phénomène à l’Association américaine des observateurs d’étoiles variables (AAVSO).

L’étoile devrait encore être visible à l’œil nu durant quelques jours. Elle se situe à proximité de Ο Serpentis, dans le Serpentaire. Son ascension droite est de 17 h 50 m 13.17 s et sa déclinaison de -06° 42′ 28.6″.