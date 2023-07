Secteur Agricole : Le ministre Aly Ngouye Ndiaye signe une convention de près d’un milliard de FCFA avec la DER

Pour faciliter la production et la fourniture de petits matériels agricoles destinés à des paysans,le ministere de l’agriculture signe une convention de partenariat avec la délégation générale à l’entrepreneuriat rapide(DER ).Plus d’un milliard de nos francs dégagés.

On ne le dira jamais assez,depuis qu’il est à la tête du ministère de l’agriculture de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire,le maire de Linguere Aly Ngouye Ndiaye ne cesse de trouver des voies pour une agriculture performante et autonome.

En effet,ce jeudi 27 juillet 2023,le ministre Aly Ngouye Ndiaye a encore ouvert une piste pour l’amélioration des conditions de vie et d’existence des producteurs.

A cette occasion ,son département a signé une convention de partenariat avec la délégation générale à l’entrepreneuriat rapide (DER).Pour rappel,ce partenariat ( MAERSA -DER ), plus d’1 milliard de nos francs sont dégagés pour faciliter la production et la fourniture de petits matériels agricoles au profit de certains paysans .

L’on peut dire que l’équipement rural et l’autonomie font le fruit de cet accord cadre signé entre ces deux structures(MAERSA- DER).

A signaler que cet accord de partenariat entre le ministre de l’agriculture de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire , et Madame Mame Aby Seye deleguée générale de la DER facilite l’obtention d’un rendement abondant et la dotation de petits matériels agricoles à des bénéficiaires(paysans) qui seront sélectionnés et accompagnés dans le secteur de l’agriculture ou dans d’autres domaines d’activités génératrices de revenus. La SIMAR représentée à cette cérémonie de signature (MAERSA -DER) par son Directeur général, apprécie cette avancée et salue le mécanisme de financement amélioré.

Au cours de la rencontre,apres avoir apprécié la nécessité de collaborer mieux pour (le secteur de l’agriculture ) source de création d’emplois,le ministre Aly Ngouye Ndiaye et la déléguée générale Aby Seye ,des communications se sont faites sur la présentation , les différentes approches de financement,de formation,de montants d’investissement réalisés par la DER.

Samba khary Ndiaye Linguere