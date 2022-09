Secteur de la Santé: La F2S envisage un mot d’ordre de gréve illimité

Le secteur de la santé risque d’être à nouveau des perturbations. En effet la fédération des syndicats de la santé (F2s) décrète encore 48 heures de grève à partir de ce 03 octobre. Les blouses blanches ne géreront, au cours de ces deux jours, que les urgences.

La fédération des syndicats de la santé (F2s) décrète 48 heures de grève. Deux jours durant lesquels ces blouses blanches vont croiser les bras excepté les cas d’urgences. Selon ce collectif, la situation risque d’être plus compliquée au cas où l’Etat du Sénégal ne trouve pas de solutions par rapport à leurs revendications. Sur ce un plan d’action beaucoup plus corsé sera appliqué, même ils disent ne exclure d’aller vers une grève illimitée » a révélé la F2s. Ce nouveau mot d’ordre est décrété après l’évaluation du succès des 72 heures de grève tenues les 21, 22 et 23 Septembre 2022.

Pour ce collectif, cette grève est pour rappeler l’Etat à la table des négociations dont on peut citer l’accès aux logements sociaux de base, la généralisation de l’indemnité de logement à tous les agents de la santé et de l’action sociale ainsi qu’au personnel des collectivités territoriales, entre autres.

A cet effet, les syndicats de la santé exigent aussi le règlement de la situation du personnel communautaire avec l’octroi d’un statut, la fin de la contractualisation au niveau du ministère de la santé au profit d’une intégration dans la fonction publique ou fonction publique locale.