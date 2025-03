Secteur du Transport: Le Train Express Régional (TER) se renforce avec Six (06) nouvelles rames

Partager Facebook

Dans le but d’améliorer la fréquence des trains et réduire les temps d’attente, le gouvernement du Sénégal s’engage à optimiser le Train Express Régional (TER). En effet, six nouvelles rames seront bientôt livrés en vue de renforcer le parc selon le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, M. Yankhoba Diémé.

Lors d’une visite dédiée au TER, le ministre a précisé que « six des sept rames commandées ont déjà été réceptionnées, tandis que cinq autres sont en cours d’acheminement pour renforcer davantage le parc ferroviaire ». Cette initiative permettra d’atteindre un total de 27 rames en circulation, avec une mise en service progressive.

Le ministre déclare également que ceci s’inscrit aussi dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) prévus à Dakar, qui nécessitent une capacité accrue du réseau de transport. En outre, M. Diémé a mis en exergue l’importance de repositionner le TER dans sa vocation régionale, rappelant que « l’exploitation actuelle ne couvre que 60 % des dépenses, occasionnant un déficit annuel de 18 milliards de FCFA supporté par l’État ».

Depuis son lancement, le TER a ainsi représenté un investissement de 50 à 54 milliards de FCFA pour le Trésor public, justifiant l’urgence de réformes pour assurer sa viabilité économique.

L’arrivée de nouvelles rames et l’extension du réseau ferroviaire renforcent ainsi le rôle central du TER dans la mobilité urbaine et régionale. Le gouvernement réaffirme son engagement à faire du TER un pilier essentiel du développement économique et social du Sénégal, en réponse aux besoins croissants de la population en matière de transport moderne et fiable.