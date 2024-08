Secteur Privé National: Harouna DIA et Cie démontrent la puissance cette partie de l’économie

Partager Facebook

Le jeudi 22 août 2024 a été un jour historique pour le Sénégal et surtout pour le secteur privé national. Car il symbolise une victoire éclatante des hommes d’affaires que sont Harouna Dia, Moustapha Ndiaye, Abdoulaye Dia, Khadim Bâ et l’ancien ministre Samuel Sarr, avec le premier allumage de la centrale du Cap des Biches dans la ville de Rufisque, au Sénégal. D’un coût global de 230 milliards de FCFA, ce projet de West African Energy (WAE) vise à doter le Sénégal d’une centrale électrique de 300 MW, destinée à vendre de l’énergie à la Senelec.

Prenant la parole à l’occasion de la cérémonie, l’ancien ministre Samuel Sarr, a déclaré : «Une centrale électrique de ce genre est réalisée en Afrique après 6 ans de travaux. Mais ici, Dieu nous a aidés à la réaliser en 3 ans et 6 mois. Cette prouesse a été possible grâce à l’engagement de notre équipe et aux ingénieurs de Senelec. C’est un projet de Senelec et de West African Energy à la fois. « Ce projet a été réalisé avec le concours de plusieurs actionnaires tels que l’homme d’affaires Harouna Dia, Moustapha Ndiaye (importateur de riz), Abdoulaye Dia (patron de Senico), et Khadim Bâ (DG de Locafrique). Tous ces actionnaires nous ont fait confiance en investissant leur argent dans le projet. Et c’est avec cet argent que nous avons pu mobiliser les 283 milliards de francs Cfa. Donc, sans eux et sans Senelec, ce projet n’allait pas aboutir ».

Papa Toby Gaye a indiqué : «Nous sommes juste venus pour une visite technique pour nous enquérir de l’état d’avancement de ce projet qui est important. Comme vous le savez, nous allons vers la pointe au mois d’octobre et ce projet va participer à résorber la forte demande en électricité. Donc, le premier objectif était de s’assurer que nous serons dans les délais pour que le projet puisse y participer. Pour ce projet, du début à la fin, de l’appel d’offre au financement, il n’y a pas, en tout cas, une seule activité qui n’a pas été faite avec les agents de Senelec. C’est un projet que nous connaissons parce que nous l’avons suivi du début à la fin »

Juste retenir que ce projet est financé à hauteur de 283 milliards de francs CFA et représente le plus grand investissement réalisé au Sénégal dans le sous-secteur de l’électricité. A travers cette centrale, Senelec tient à montrer à ses clients qu’elle ne cesse de tout mettre en œuvre pour réduire les coûts de production avec un mix énergétique qui tourne autour de 33% de la capacité de production du pays.

L’autre aspect du projet est également de faciliter la transition vers le programme «Gaz to Power». Ce programme permettra à la société d’électricité d’utiliser le gaz local pour produire de l’électricité bon marché au bénéfice de ses clients, des populations et de rendre plus compétitives les entreprises implantées dans le pays.

Financé à 100% par des Sénégalais, le projet de la centrale de West African Energy témoigne ainsi de la vision de l’ancien Président Macky Sall qui consiste à mettre à la disposition des Sénégalais une énergie en quantité et en qualité suffisantes. Car, l’objectif du Plan Sénégal Émergent (PSE) est de ramener le prix du kW/h à 85 F CFA à l’horizon 2035.Ilfaut rappeler que Senelec dispose de 15% dans le capital de WAE qui va couvrir environ 25% du parc de production du pays.