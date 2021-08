Sécurisation : 17 véhicules saisis, 6 interpellations

Rewmi Quotidien a pu consulter les chiffres officiels concernant les faits délictueux du du 13 au 15 août 2021.

A l’issue d’opérations de sécurisation effectuées ce week-end du 13 au 15 août 2021, la gendarmerie nationale a saisi dix-sept (17) véhicules sur le tronçon de l’autoroute à péage, pour diverses infractions. Il s’agit de dix (10) camions, pour défaut de pneumatiques, deux (2), pour défaut d’aménagement de bagages et cinq (5), pour transport irrégulier. Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, la Légion de Gendarmerie Ouest a mené des patrouilles dans tous les quartiers de la commune de Hann Bel Air. Six (06) individus de nationalité sénégalaise ont été interpellés pour détention, trafic et usage de drogue. Trois (3) kg de chanvre indien, du matériel de conditionnement et de l’alcool (GIN) ont été saisis. À Thiès et Diourbel, la Légion Centre-Ouest a porté son effort sur les cas de vols et agressions dénoncés par les populations pendant cette période estivale. Un dispositif d’interception de la brigade de Pout a permis de mettre la main sur une bande de trois (03) malfaiteurs sur qui des armes blanches, des téléphones portables, ainsi que des coupons de tissu ont été saisis. Près d’un million deux cent neuf mille (1.209.000) francs CFA ont été perçus au titre des amendes forfaitaires.