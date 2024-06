Sécurité: Le Sénégal 30e sur 38 pays derrière le Burkina, le Mali et le Niger sur le classement des puissances militaires africaines

Partager Facebook

Le site américain spécialisé dans la défense, Global Fire Power a publié le classement des armées les plus puissantes au monde en 2024. Sur le continent africain, au total, 38 pays figurent dans ce prestigieux classement. Et le Sénégal semble avoir une position plus ou moins défavorable.

Dans le nouveau classement des puissances militaires d’Afrique en 2024, plusieurs pays progressent et d’autres reculent. Global Fire Power (GFP) a dressé une liste des pays africains militairement puissants. Le Sénégal est à la 130e place mondiale sur 145 et 30e sur 38 en Afrique. L’armée sénégalaise, qui devance celle de la Mauritanie, se classe derrière celle du Burkina Faso, du Mali et du Niger, selon le nouveau classement des puissances militaires d’Afrique.

Pour établir le classement des puissances militaires d’Afrique pour 2024, le Global Fire Power s’appuie sur plusieurs critères dont la diversité des armes, l’effectif des armées des pays, les ressources naturelles (notamment le pétrole nécessaire pour faire fonctionner les machines de guerre), le budget militaire alloué aux armées, ou encore la logistique.

Pour cette année, c’est encore et toujours l’Égypte qui fait la course en tête dans ce classement africain. Ce pays a un Pwrindx de 0.2283 (440 000 militaires actifs et de 480 000 réservistes…), suivi de l’Algérie avec 0.3589 et de l’Afrique du Sud avec 0.4632. L’armée nigériane occupe la quatrième place, suivie de l’Ethiopie, de l’Angola, du Maroc, de la RDC, de la Tunisie et au Soudan pour compléter le top 10.