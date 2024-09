Sécurité: Vers l’organisation de patrouilles mixtes combinées entre militaires sénégalais et gambiens

Partager Facebook

Une rencontre de planification devant déboucher sur l’organisation de patrouilles mixtes combinées entre militaires sénégalais (zone militaire n° 6) et gambiens (zone de Bassé, Gambie) s’est ouverte ce vendredi à Kolda (sud).

‘’Nous avons organisé cette rencontre de planification pour l’organisation de patrouilles mixtes combinées d’opérations entre les deux armées au niveau de la frontière’’, a expliqué le colonel Théodore Adrien Sarr, commandant de la zone n°6, formée des régions de Kolda et Sédhiou.

Le colonel Sarr a magnifié les relations entre ‘’les deux peuples frères’’ de la Gambie et du Sénégal. ‘’Les peuples sénégalais et gambien sont unis par l’histoire et la géographie et ont des relations séculaires. Nos deux armées, à travers ces patrouilles, donnent un bel exemple de cohabitation entre nos peuples’’, a-t-il insisté. Il a rappelé les missions régaliennes des armées des deux pays, qui consistent à défendre l’intégrité territoriale, la sécurité des personnes et des biens, et à assurer la protection des ressources.

Le lieutenant-colonel Saliou Jarju, commandant du 3e Bataillon d’infanterie de Bassé, en Gambie, s’est lui aussi appesanti sur les relations unissant la Gambie et le Sénégal, qui forment un seul et même peuple, selon lui. ‘’Ce qui existe entre le Sénégal et la Gambie est unique au monde. Il n’y a pas un Sénégalais qui n’a pas de famille en Gambie et vice-versa. Et nos peuples parlent les mêmes langues en dehors du français au Sénégal et de l’anglais en Gambie. Nous sommes un même peuple uni par l’histoire’’, a rappelé le colonel Jarju.

Il a réaffirmé la volonté des armées gambiennes à travailler main dans la main avec les armées sénégalaises pour la sécurisation de la zone longeant la frontière entre les deux Etats, à travers l’organisation de patrouilles combinées mixtes.

L’initiative d’organiser des patrouilles mixtes entres les armées sénégalaises et gambiennes rencontrent la volonté des chefs d’états-majors des deux pays et fait suite à leur rencontre, en janvier dernier à Ziguinchor et en juillet à Banjul (Gambie).