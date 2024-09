SÉDHIOU : Une pluviométrie excédentaire de plus 600 mm

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ciel a bien ouvert ses vannes cette année sur la région de Sédhiou où quasiment tous les postes pluviométriques sont excédentaires. L’exemple de Sedhiou-commune est assez révélateur. À la date du 25 septembre, la commune a enregistré un cumul de 1520 millimètres de pluie contre 824.6 à pareille date l’année dernière. Soit un excédent de 696 mm. C’est presque le double de la pluviométrie de l’année 2023 qui s’est abattue sur la commune en 52 jours de pluie. La tendance est la même dans les autres postes pluviométriques. La commune de Diende située au nord a cumulé 1 217 mm en 48 jours mm contre 1 009 mm en 2023. Celle de Djiredji, située au sud, a enregistré en 58 jours 1123 mm en 58 jours contre 840 à pareille époque l’année dernière. À l’est du département, Dianah Malary affiche 1014 ml en 58 jours de pluie contre 698,3 en 2023. C’est seulement la commune de Marsassoum (ouest) qui est déficitaire par rapport à l’année dernière avec 990.6 mm contre 1138 soit un déficit de 144 mm.

Dans le département de Goudomp, tous les postes sont excédentaires. Goudomp commune est à 1 175.4 mm contre 882 en 51 jours de pluie ; Tanaff, dans l’est est 1351 mm contre 1 105 en 2023. Les communes de Samine et de Diattacounda (sud) affichent respectivement 1 065 et 1 328 mm contre 822 et 1 125 mm. Enfin, le département de Bounkiling a suivi la même tendance avec des situations excédentaires ou égalitaires. Bounkiling a affiché 839 mm contre 839 mm. La commune de Diaroume (est de Bounkiling) a cumulé 776,3 mm , celle de Diacounda, au sud de Bounkiling a cumulé 882.5 et Bogal au nord-est à 1 169 en 49 jours de pluie. Ces pluies réparties dans le temps (50 à 58 jours) et dans l’espace (situation excédentaire générale) font déjà rêver plus d’un paysan avec des espoirs de rendements jamais égalés. Déjà beaucoup de spéculations sont présentes dans le marché local comme le maïs, le niébé, la pastèque, le mil et certaines variétés d’arachides.