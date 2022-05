Séjour du Khalife générale des Mourides à Dakar: Les talibés en effervescence pour l’accueil

À quelques jours du séjour du Khalife Général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké (du 23 au 29 mai), dans la capitale sénégalaise, Dakar, les préparatifs vont bon train. Un tour effectué à la villa « Keur Serigne Touba » sise à Colobane, a permis de se rendre compte de visu, de l’état d’avancement du dispositif exceptionnel d’accueil.

Construite du temps de feu Serigne Bassirou Mbacké, fils de Serigne Touba et père de l’actuel Khalife, ladite maison d’accueil connaît un coup de neuf entre le carrelage, la peinture et le nettoyage poussé des lieux. À Colobane, cette visite du Khalife est perçue à la fois comme un immense honneur et une bénédiction, mais aussi une lourde charge organisationnelle.

Idem à la mosquée Massalikul Jinaan qui, depuis son inauguration le 27 septembre 2019 par Serigne Mountakha Mbacké, n’avait plus reçu la visite du patriarche de Darou Minam. Comme il y a trois ans, le guide de la confrérie mouride prendra part à la prière du vendredi en présence de plusieurs autorités dont probablement celle du président Macky Sall.

Sur place (10.000 mètres carrés), tout est fin prêt, a fait savoir Abdou Khadr Fall, en qualité de permanent à la mosquée. D’ailleurs un CRD avait été récemment organisé en présence du gouverneur de Dakar pour un bon déroulement de l’évènement, a-t-il soutenu…