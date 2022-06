Soccer Football - Africa Cup of Nations - Semi Final - Burkina Faso v Senegal - Ahmadou Ahidjo Stadium, Yaounde, Cameroon - February 2, 2022 Fan in the stands before the match REUTERS/Mohamed Abd El Ghany TPX IMAGES OF THE DAY

Sénégal-Bénin : Hat trick de Sadio Mané Le Sénégal a dominé le Bénin sur sa pelouse sur le score de 3 buts à 1 samedi soir comptant pour les éliminatoires de la Can 2023 en Côte d’Ivoire. Devant un public enchanté, les champions d’Afrique en titre réalisent en effet un début de rencontre idéal face aux Béninois. Sadio Mané ouvre le score en force sur penalty, suite à une faute de main du défenseur David Kiki dans sa surface de réparation (1-0, 12e). À la 22e minute, Mané s’y prend à deux fois pour tromper le portier adverse Saturnin Allagbé (2-0). À la 25e minute, la barre transversale renvoie sa reprise de la cuisse. Le 3-0 n’était pas loin… Malmenés, les Écureuils peuvent toutefois souffler vers la demi-heure de jeu. Car un problème d’éclairage entraîne une courte interruption de la partie. Leur avant-centre Steve Mounié force ensuite le gardien adverse Édouard Mendy à intervenir (31e). Après la pause, Mounié se montre également menaçant avec une frappe enroulée qui rase le cadre sénégalais (47e). Un Sadio Mané XXL Mais, à la 50e minute, le match bascule à nouveau : le milieu de terrain Sessi d’Almeida est exclu pour une faute grossière en position de dernier défenseur sur Mané. Réduits à dix contre onze, les Béninois craquent une nouvelle fois à l’heure de jeu. Ils concèdent un deuxième penalty pour une faute sur Ismaïla Sarr. Sadio Mané s’offre un triplé : 3-0, 60e. Avec cette 32e réalisation, l’attaquant-vedette des Lions devient au passage le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe du Sénégal, devant Henri Camara (31 buts). Les protégés d’Aliou Cissé gèrent ensuite tranquillement leurs efforts. Trop tranquillement d’ailleurs, puisqu’à la 88e minute, Junior Olaïtan, lancé en profondeur, en profite pour réduire le score d’un tir croisé (3-1). Articles similaires Partager Facebook

